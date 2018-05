El Castor Cibernético del 25, 26 y 27 de mayo 2018

Hola que tal! Un cordial saludo a todas y todos. Hoy en la represa cibernética, Leonora Chapman, Rufo Valencia, Leonardo Gimeno y Pablo Gómez Barrios les presentamos El Castor Cibernético de este viernes 25 de mayo en vivo y en directo por Facebook Live, Youtube y en nuestro sitio rcinet.ca.

LA MÚSICA

La música de esta edición del Castro Cibernético está a cargo de la cantante de Montreal Martha Wainwright. Escuchamos para comenzar el tema Around the Bend, continuamos con Before the Children Came Along y terminamos con el tema Traveller.

LOS TEMAS QUE DESTACAMOS ESTA SEMANA

Leonora Chapman nos habla de la práctica del ayuno para vivir más y con salud.

El ayuno es una práctica enraizada en muchas religiones desde hace milenios. A menudo se percibe como un medio para purificar el cuerpo y la mente. Pero, ¿qué hay de sus beneficios para la salud? En los últimos años, la ciencia ha estado examinando las virtudes de esta práctica.

En Canadá, como en la mayoría de los países industrializados, la esperanza de vida al nacer es de aproximadamente 80 años, casi el doble que hace 150 años. Sin embargo, este aumento en la longevidad enmascara una realidad más oscura: podemos estar viviendo más tiempo que antes, pero muchos de estos años adicionales a menudo están marcados por la enfermedad y el sufrimiento.

Rufo valencia nos habla de periodistas en Canadá que denuncian acoso por parte de la ultraderecha.

Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en las oficinas del medio de comunicación Vice en Montreal este miércoles por la tarde para intimidar a sus periodistas.

La media docena de militantes del grupo etno-nacionalista Atalante quería mostrar su insatisfacción tras la publicación de un artículo sobre la ideología y las actividades de este grupo supremacista blanco y xenófobo en Quebec.

La semana pasada, Vice publicó en su sitio en internet un artículo sobre la extrema derecha en Quebec, destacando que “los miembros de Atalante desfilan regularmente por las calles de la ciudad de Quebec, en particular para pedir la ‘remigración’, o el retorno de las comunidades culturales quebequenses a sus países de origen”.

Leonardo Gimeno nos dice que Ellon Musk quiere abrir un sitio Internet para calificar a periodistas. ¿Por qué?

El ingeniero magnate fundador de SpaceX y Tesla entre otras logró el apoyo de más de 500 mil personas en Twitter en su plan para crear un sitio de evaluación de la credibilidad y honestidad de los periodistas. Esta idea nace luego de continuas frustraciones obtenidas por Musk en diversos artículos difundidos en los medios de comunicación, muchos en referencia a la producción del Tesla 3.

A diferencia de muchos de sus proyectos, con ideas super concretas para mejorar el mundo en que vivimos, esta idea no fue bien recibida por ciertos analistas, y en realidad fue mal recibida, principalmente por varios medios de comunicación tildando el proyecto de “Yelp” para el periodismo.

Yo por mi parte, los invito a escuchar una entrevista con la arqueóloga anglo-mexicana Laura Osorio Sunnucks

Laura Osorio Sunnocks, es una arqueóloga anglo-mexicana de padre mexicano y madre inglesa. Ella reside en la ciudad de Vancouver, Columbia Británica desde 2016 y es la curadora de la exposición Artes de Resistencia: La política y el pasado en América Latina, que comenzó el 17 de mayo y será presentada hasta el 8 de octubre 2018 en el Museo de Antropología de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, UBC, por sus siglas en inglés.

Una exposición única en su género y la primera en relacionar el arte con la realidad política de varios países de Hispanoamérica, tales como Chile, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México. Pero los temas que cubre la exposición se pueden relacionar con muchos países del mundo, nos dice en entrevista Laura Osorio Sunnocks. La idea de la exposición es mostrar como el arte puede ser resistente a las fuerzas políticas dominantes en esos países.

Sigan en sintonía de Radio Canadá Internacional y de Canadá en las Américas Café – Castor Cibernético!

Vea la difusión del programa en video, si no puede visualizarlo en esta página, presione aquí: