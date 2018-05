El ejército de Canadá levantaría requisito de ciudadanía para aumentar sus efectivos

En este momento, las Fuerzas Armadas Canadienses (CAF, por sus siglas en inglés) ofrecen exenciones a ciudadanos extranjeros solo en casos excepcionales, por ejemplo, a personas en intercambios militares internacionales o candidatos que tienen habilidades especializadas de gran demanda.

Ese requisito de ciudadanía está ahora bajo revisión.

“En línea con el objetivo del gobierno de Canadá de aumentar el número de personal de las Fuerzas, actualmente hay discusiones iniciales para revisar la posibilidad de reclutamiento de extranjeros más allá de los candidatos con habilidades”, escribió Byrne Furlong, portavoz del ministro de Defensa, Harjit Sajjan, en un correo electrónico. “Es demasiado pronto para mencionar cualquier resultado o conclusión de dicha revisión”.

El Mayor Alexandre Muñoz dijo que el programa existente Solicitante extranjero militar capacitado está abierto a cualquier postulante extranjero con un conjunto de habilidades especializadas que reduzca los costos de capacitación o cubra necesidades particulares: un piloto capacitado o un médico, por citar dos ejemplos.

Solo dos ciudadanos extranjeros fueron aceptados en las Fuerzas el año pasado.

“Se entiende que muchos ciudadanos extranjeros y residentes permanentes han solicitado unirse a la CAF, pero la mayoría ha sido rechazada ya que no cumplen con las directrices y requisitos de IRCC”, dijo Muñoz en un correo electrónico.

Levantar el requisito de ciudadanía de las Fuerzas sería un gran cambio de las prácticas tradicionales de contratación de Canadá y podría abrir las puertas a las solicitudes de miles de residentes permanentes.

El abogado de inmigración de Vancouver Zool Suleman dijo que apoya el cambio. Sostiene que la contratación debe basarse en la capacidad, no en si el candidato es ciudadano o está camino a convertirse en uno.

“Creo que las personas pueden ser probadas y examinadas en términos de seguridad y capacidad, y deberían poder servir si quieren servir”, dijo.

“Si eres leal a Canadá, si has vivido aquí por poco tiempo pero realmente entiendes de qué se trata Canadá y realmente quieres servir a este país de esa manera, no entiendo por qué los residentes permanentes no deberían poder servir”.