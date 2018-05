Alexa es el nombre de la inteligencia artificial de Amazon, el gigante estadounidense del comercio electrónico. Amazon es una de las primeras grandes compañías estadounidenses en vender bienes a través de Internet.

Entre las inteligencias artificiales más conocidas, aparte de Alexa, también tenemos a Siri de Apple, OK Google y Bixby de Samsung, etc. También se les llama “asistentes virtuales o personales”. Pero para que nos entendamos mejor digamos que un “asistente virtual” es una pequeña máquina que nos escucha constantemente, siempre a la espera de una palabra clave que la active.

En el caso de Google, la clave es “Ok Google”. Una vez que el asistente personal está activado, la máquina comienza a analizar todo lo que usted diga. El problema con la inteligencia artificial es que si interpreta mal la palabra clave de activación, se pueden generar ciertos problemas que pueden ser más o menos graves, dependiendo de la interpretación que haga la máquina del pedido.

Cuando Alexa se activa, empieza a grabar y analizar la conversación para ejecutar después una orden, que puede ser por ejemplo: activar la aspiradora, oír tal música, necesito saber la temperatura en tal lugar, qué citas tengo hoy, agrega este nombre a mi agenda, etc, etc. Pascal Forget, cronista y especialista en nuevas tecnologías, explica el error de Alexa o de sus propietarios en Portland, Oregón, Estados Unidos.

Lo que sucedió es que el asistente, que se encontraba en otra pieza, oyó la palabra clave, pero su volumen estaba bajo y la pareja no oyó su confirmación de activación. Cuando la máquina escucha su nombre emite un sonido particular para señalar que escucha. Alexa oyó: “envía un mensaje”. La pareja estaba en otra pieza, pero Alexa interpretó una información parecida como una orden. El asistente virtual pregunta a quién tiene que enviar el mensaje y entendió el nombre de un contacto. Es una secuencia más bien rara y la compañía dijo que hará lo posible para que no se vuelva a producir.

Si recapitulamos. La pareja de Oregón, bromeaba siempre sobre si Alexa podía estar escuchando o no sus conversaciones, pero la broma terminó cuando el asistente virtual grabó y envió una de sus conversaciones a uno de sus contactos. El contacto los llamó y les explicó que había recibido la grabación de una conversación de ellos hablando de si cambiaban o no el parqué de la casa.

Hay que comprender aquí, que efectivamente el contexto de la situación es particular. Porque Alexa se activó al escuchar algo que le pareció la palabra clave en una conversación que no pasaba en la misma pieza. Pidió confirmación del nombre de la persona en la lista de contacto a la cual iba a enviar el mensaje audio y volvió a interpretar algo que se parecía a un asentimiento.

La BBC se interesó en el tema y llamó a Amazon para cuestionarlos sobre lo sucedido a lo cual Amazon respondió que “por más improbable que pueda parecer esta cadena de eventos, estamos evaluando opciones para hacer que casos como este sean aún menos probables”. Y a los que se pregunten si hay un espía en su casa tienen que saber lo siguiente, dice Pascal Forget

Es un aparato que escucha de forma permanente, pero una vez más, siempre en espera de la palabra clave. Sin clave no se debería activar. La mayoría de los asistentes tienen un interruptor que permite desactivar el micrófono. Salvo que se le quita su utilidad, porque si cada vez que queremos activarlo, hay que acercarse al aparato y activarlo manualmente, es menos interesante. Al pequeño Google Home mini, le tuvieron desactivar el botón que se activaba por descuido.

Google solucionó así su problema, porque el asistente tenía la impresión que se le estaba dando órdenes constantemente y por descuido se activaban algunas acciones. Salvo que son todas situaciones que pueden ocurrir si alguien piratea por ejemplo, nuestro sistema porque el micrófono está abierto en permanencia.

Pero nada detiene a la tecnología y ahora Amazon está probando otro pequeño dispositivo que se llama “Echo Look”. Pascal Forget explica.

Es un pequeño asistente que está en prueba que toma fotos y te aconseja sobre la ropa que te deberías poner cuando te vistes por la mañana. Toma fotos en el lugar donde te vistes. Generalmente en el cuarto. Imagínense ahora si este dispositivo es pirateado y toma fotos de lo que sucede en el cuarto y después envía las fotos a Facebook, Instagram, etc. Entonces hay que tener cuidado. Una vez más, podemos activar y desactivar el botón. Y evitamos poner a los asistentes personales en lugares sensibles como el cuarto o la oficina.

En la oficina de un abogado o en un consultorio médico puede ser práctico tener un asistente virtual para que ponga la música por ejemplo, pero si hay alguna conversación privada que es grabada por el sistema, ya ese es otro cantar.

También se puede cambiar la palabra Clave. Ok Google, en francés, inglés o español, aunque al parecer todavía no hay asistentes personales que hablen español, pero en las otras dos lenguas, es más bien raro que digamos algo que se parezca a eso. Pero Alexa sí. Si alguien se llama Alex o cualquier otra palabra que termine en X, puede eventualmente activar el asistente. En ese caso es mejor cambiar la palabra clave y existe otra función que permite desactivar su carnet de direcciones. Y como el sistema no tiene acceso al carnet no puede enviar un mensaje por descuido a alguien.

Quizá por el momento no es un problema que les quite el sueño, porque la máquina habla solo inglés y francés en algunos casos. Pero cuando comiencen a hablar español, a lo mejor, y no se los deseo, los problemas también pueden comenzar.

Alain Gravel entrevistó a Pascal Forget.