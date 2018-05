Ex atleta aboga por el consumo de cannabis en el deporte profesional

Como ya ustedes lo saben, el debate sobre la legalización de la marihuana continúa y en la actualidad el Proyecto de Ley C-45 fue enviado al Comité Senatorial de Asuntos Sociales, de Ciencias y de la Tecnología, después de haber sido adoptado en segunda lectura en el Senado el 22 de marzo 2018.

El Comité está estudiando en tercera lectura este proyecto de ley que legalizaría el consumo de cannabis en Canadá, además de controlar y reglamentar la forma como el cannabis será cultivado, distribuido y vendido en el país.

Recordemos que el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau espera que esta ley sea aprobada para el primero de julio próximo, lo cual deja poco tiempo al Senado para pronunciarse.

Pero este proceso legal no ha terminado aún y ya algunas personas piden que se acepte el consumo de marihuana con fines deportivos, lo cual sorprende en la medida que existe una guerra abierta contra la utilización de drogas en el deporte por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, cuya sede se encuentra aquí en Montreal desde 2001.

Philippe Depault, el instigador de esta idea es un ex atleta profesional de alto nivel que hasta hace algunos años formaba parte del equipo de ciclistas de Canadá. Después de haberse retirado debido a problemas de salud, el ex atleta descubrió las virtudes de la marihuana. Él cuenta cómo lo descubrió.

Un día, regresaba de un campo de entrenamiento en Nueva Zelandia y atrapé un virus en el avión. Este virus inició una reacción auto inmune en mi cuerpo y de la noche a la mañana empecé a tener síntomas de asma, dolores crónicos y problemas gástricos. Fue así como me tocó empezar tratamientos. Y tuve que abandonar muy a mi pesar el mundo de la competencia.

Después que se le hubiera recetado una cantidad indeterminada de medicamentos, un día decidió que ya era suficiente y en ese momento uno de sus amigos le sugirió que intentara la marihuana para ver si lo podía ayudar con sus problemas respiratorios. Dicho y hecho. Una noche antes de acostarse consumió cannabis vaporizado y al día siguiente se sintió como no se había sentido desde hacía mucho tiempo.

Él dice que en ese momento no tenía ninguna educación con respecto a la marihuana y ni siquiera sabía si era una molécula o una planta, porque siendo atleta esa información no formaba parte de su cotidiano. Ahora aboga por que los atletas puedan consumir cannabis sin ser penalizados. El problema es que el THC es una substancia prohibida en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje. Pero Philippe Depault está convencido que no debería ser así.

La razón principal por la cual el cannabis es una substancia prohibida es porque era ilegal. Y ahora que se legaliza no hay ninguna razón para que no sea autorizado. No es como EPO o la Testosterona que cambia la mecánica del cuerpo y alteran verdaderamente sus propiedades físicas. Yo sufro de asma y el THC no el CBD, es un broncodilatador que me dilata los bronquios y me permite hacer mis ejercicios sin sufrir ninguna crisis.

Recordemos aquí que el THC o Tetrahidrocannabinol y el CBD o Cannabidiol son los dos cannabinoides principales presentes en el cannabis. La diferencia entre el primero y el segundo es que el THC es psicoactivo y el CBD no lo es.

Philippe Depault dice que no lo fuma sino que lo utiliza como vaporizador. La otra forma de consumirlo sería justamente comiéndolo, pero cuando se come tarda entre 45 minutos y 1 hora 30 antes de sentir el efecto, lo cual vuelve muy difícil su dosificación cuando se quiere hacer un esfuerzo físico. En ese momento la vaporización es la mejor opción. Pero ¿si dilata los bronquios y aumenta la capacidad cardiovascular no les da a los atletas que lo consume cierta ventaja?

Para mí no es una ventaja y lo único que me hace es ponerme a un nivel normal, si puedo decirlo así. Si hablamos del golf por ejemplo, creo que es bueno para las personas que practican ese deporte porque los relaja y alcanzan un estado meditativo con más facilidad, más rápido, más concentrado y más focalizado.

Philippe Depault es partidario de legalización del consumo de cannabis para el entrenamiento. Él no cree que hubiera consumido cannabis antes de las competencias. Pero para él está claro que si estuviera todavía compitiendo a un alto nivel, lo utilizaría durante el entrenamiento.

El ex ciclista dice que efectivamente, el ciclismo es un deporte en el que la utilización de drogas se hizo muy popular. Al ciclista estadounidense Lance Armstrong, célebre por haber ganado 7 Tours de Francia consecutivos de 1999 a 2005, lo cual era el récord absoluto en esta competencia, se le retiraron sus premios en 2012 después que se hubiera retirado de la competencia por varias infracciones a la reglamentación antidopaje.

Para Philippe Depault, el cannabis es una planta, un vegetal, una substancia disponible y utilizada por muchos atletas. Según él, ya es tiempo que las autoridades deportivas dejen de meter la cabeza en la arena como los avestruces y lo acepten.

Alain Gravel entrevistó a Philippe Depault