La salida de Inglaterra de la Unión Europea tomará “una eternidad” dice George Soros

El multimillonario estadounidense George Soros, comprometido contra el “el proceso inmensamente perjudicial” del Brexit, declaró este marte que “el divorcio” entre el Reino Unido y la Unión Europea, UE, tomará probablemente cinco años

“El Brexit es un proceso inmensamente nocivo que perjudica a ambas partes. Esta separación será larga y tomará cinco años, una eternidad en política” declaró Soros durante la reunión anual en París del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, un círculo de reflexión que él contribuye a financiar.

La consecuencia del voto de los británicos, favorable al Brexit en junio de 2016, es que el Reino Unido debe salir de la Unión Europea en marzo de 2019, pero permaneciendo igual en la unión aduanera durante un período de transición hasta finales de 2020, el tiempo necesario para negociar una nueva asociación.

“A final de cuentas es el pueblo británico el que debe decidir lo que quiere, pero sería mejor que se decida lo más pronto posible”, agregó el multimillonario de origen húngaro que financia la organización británica pro Unión Europea, Best for Britain.

“A través de sus fundaciones él contribuye con unas 400.000 libras (530.000 dólares estadounidenses)”, declaró el ex ministro Mark Mallow-Brown, presidente de Best for Britain, acusado de “complotar para hacer fracasar el Brexit” por el Daily Telegraph, diario conservador y pro Brexit.

En el Foro Económico Mundial de Davos este año, George Soros predijo que la primera ministra británica Theresa May no seguirá mucho tiempo en el poder y afirmó que los británicos viven en “la denegación” de las consecuencias financieras del Brexit.

“El argumento económico para seguir siendo miembro de la UE es fuerte pero tomará tiempo para que produzca sus efectos” agregó Soros, que hizo un llamado a la Unión Europea para que se “transforme” y no sucumba a la “crisis existencial” que según él, enfrenta la Unión en este momento.

“Todo lo que podía salir mal, salió mal” en los últimos años para el proyecto europeo, lamentó George Soros, evocando la respuesta de la Unión Europea a la crisis financiera de 2008 y más recientemente a la crisis de migrantes.

