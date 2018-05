Los inmigrantes mexicanxs en Canadá entre fronteras flexibles y múltiples

Se hicieron muchas promesas durante la campaña electoral pero después Trudeau no hizo mucho y ahora siento que está cambiando hacia un proceso más controlador de las fronteras, de la inmigración.

-Paloma Villegas, socióloga y profesora en la Universidad de Toronto.

Los tipos de fronteras entre Canadá y México

El 1 de diciembre de 2016, el gobierno liberal canadiense levantó la obligatoriedad de visas a los mexicanos que querían venir a Canadá. El primer ministro Justin Trudeau había hecho la promesa de levantar el requisito de visado durante la campaña electoral de 2015.

Ese requisito para los ciudadanos mexicanos fue impuesto en el año 2009 por el anterior gobierno conservador de Stephen Harper. La razón fue la gran cantidad de solicitudes de refugio por parte de personas de este país, las cuales, a ojos del gobierno, eran en su mayoría no justificadas.

Entre todos esos años, dice Paloma Villegas, ella se enfocó en analizar qué tipos de fronteras se formaron durante esos procesos a partir del 2009.

Ella observó dos tipos de fronteras a las que llama flexibles y múltiples.

Flexibles quiere decir que no se impone una prohibición total para que las personas puedan entrar o salir del país. Son flexibles y los gobiernos están buscando las maneras de poder controlar quien cruza, cómo, cuánto tiempo puede estar en el país.

Eso es importante para mi trabajo, porque se enfoca en cuestiones de ilegalización de los migrantes. También en prevenir cómo puedan acceder al estatus migratorio seguro.

Múltiples es la idea de la frontera usualmente cuando pensamos en el filo geográfico entre un país y otro país. Hay muchas fronteras que existen en su alrededor y se manifiestan en diferentes maneras.

En la presentación que hizo en la ciudad de Montreal, durante el congreso de la Asociación canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, ACELC, Villegas habla de los diferentes tipos de fronteras que ocurrieron en este proceso.

Por ejemplo en 2009 con la visa, la frontera se movió hacia el sur, lo que llama externalización. Se movió en ese momento porque los agentes de inmigración en México eran los que podían tomar la decisión sobre quién podía entrar y por cuanto tiempo.

En el 2012 Canadá, bajo el gobierno de Stephen Harper impuso cambios al sistema de refugio, haciéndolo más difícil para las personas que querían acceder al estatus seguro en Canadá, específicamente para los mexicanos pero también para otras personas. Esta es una barrera legal. Con ese proceso llegaban menos mexicanos y menos mexicanos aplicaban para el refugio.

En el 2013, México fue designado como un país seguro por Canadá aunque sabemos que en México el problema de la inseguridad es muy grande. Y esto también lo hace más difícil la solicitud del refugio.

En 2016 cuando se elimina la visa se podía pensar que se trataba de un proceso destinado a abrir las fronteras. Pero muchas personas dijeron que en este proceso la visa fue reemplazada por el proceso llamado ETA, Autorización de viaje electrónica, es un proceso que lo llaman mini visa porque tiene muchos de los mismos requisitos de la visa. Solo cuesta menos y es más rápida para procesarla. Pero se la puede ver como el mantenimiento de una frontera.

¿Hay trabas para que los mexicanos puedan entrar a Canadá?

Paloma Villegas dice que sí. Pueden elegir, si la persona no tiene todos los requisitos, no le dan la visa. Es más fácil que la visa anterior pero en todo ese proceso los agentes de inmigración tienen el poder de decidir cuando alguien llega a Canadá. Aunque tengan visa, el ETA, ellos pueden rechazar la entrada a Canadá. Ese es otro tipo de frontera, discrecional.

El poder y la responsabilidad de los medios en la reproducción de los estereotipos y el racismo

Ahora se está viendo el racismo hacia los migrantes con las personas que están cruzando Estados Unidos a Quebec. Cómo los discursos anti inmigrantes influyen la política y las decisiones que toma el gobierno, pero también el pensamiento de las personas, creando una barrera social.

Las políticas del gobierno estadounidense alimentan el miedo entre los canadienses sobre la llegada masiva de latinoamericanos a Canadá que serían expulsados de Estados Unidos. Que se tiene que controlar las fronteras. Y eso hace que Trudeau reaccione. Cuando fue elegido su lema era todos los refugiados son bienvenidos, somos pro inmigrantes. Ahora ese discurso ha cambiado.

Cómo el lenguaje influye en las audiencias.

El uso de metáforas, como la “oleada” de inmigrantes., o la referencia a una animalización, es decir va a llegar un grupo de inmigrantes como animales. Esto prepara a las audiencias, tal vez la persona que escribe lo hace a propósito o no pero esto prepara a la audiencia a pensar que los inmigrantes son peligrosos, cuando en realidad migran porque tiene que hacerlo. No porque quieren afectar a los canadienses,.

¿Una prensa canadiense minoritaria?

Yo diría que no es minoritaria. Analicé publicaciones de periódicos importantes como el Toronto Star o el Globe and Mail y el lenguaje que se usa, desde mi punto de vista no siempre evalúan el lenguaje que usan. Por ejemplo el término inmigrante ilegal, sin analizar las razones por las que las personas emigran. La palabra ilegal criminaliza a persona que por diferentes razones tienen que tomar una decisión difícil.

El giro del discurso del partido liberal canadiense

Este es un tema complicado, dice Paloma Villegas, porque Canadá tiene que lidiar ahora con México y también con Estados Unidos, entonces tiene que balancear esas responsabilidades.

Al quitar la visa, la idea era que iba a aumentar el turismo, aumentar las relaciones económicas y diplomáticas, porque sabemos que México y Canadá son dependientes de EEUU en cuestiones económicas. Que Canadá se interese en México es algo nuevo, y podría tratarse de una estrategia. Porque con el gobierno actual en EE.UU, ambos países están siendo excluidos. La estrategia entonces es trabajar juntos México y Canadá, por ejemplo, con la renegociación del TLCAN.

Canadá, señala Villegas, está usando ahora el término migración irregular, algo que no se vio en gobiernos anteriores. El ministro de inmigración acaba de decir que no apoya la inmigración irregular. Al mismo tiempo se nota que Canadá se está abriendo a otros países. También busca no enojar a EEUU recibiendo inmigrantes y dándoles protección cuando están saliendo de aquel país por el miedo de lo que puede pasar.

Se hicieron muchas promesas durante la campaña electoral pero Trudeau no hizo mucho y con estos nuevos acontecimientos siento que está cambiando hacia un proceso más controlador de las fronteras, de la inmigración.

Por ejemplo, el gobierno envió a un miembro del Parlamento a Los Ángeles, Pablo Rodríguez, para dar ese mensaje a los latinos de que no vengan a Canadá aunque les digan que pueden entrar. Esa es una estrategia que usó el gobierno de Harper con los inmigrantes Roma, del este de Europa. Se les decía también que no vengan a Canadá que no se les iba a dar refugio. Entonces se ven estrategias similares a las de Harper, quien era bastante anti inmigrante.

El papel de un gobierno, ya sea canadiense o mexicano ¿no implica también controlar la inmigración?

“ Sí, en teoría esa es la idea de soberanía, que un gobierno pueda controlar lo que ocurre en sus fronteras. Pero vivimos en un mundo transnacional donde las compañías mineras canadienses, con apoyo del gobierno, participan en el desplazamiento de muchas personas alrededor del mundo. La minería, los recursos extractivos, todo este proceso hace que las personas tengan que dejar sus casas por cuestiones de desplazamiento. Entonces si usamos un lente un poco más abierto internacional, transnacional, podemos ver que las personas están inmigrando no porque quieren sino porque hay inseguridad, hay guerras en la que participa Canadá u otros países, también están los refugiados ambientales. Todos tenemos responsabilidades en estos procesos en las que las personas están siendo desplazadas”.

Esto y más en la entrevista de Paloma Villegas con Radio Canadá Internacional.

Paloma Villegas es socióloga y profesora en la Universidad de Toronto. Recientemente hizo una presentación en el congreso de la Asociación canadiense de Estudios Latinoamericanos y del caribe, ACELC sobre la revocación de la visa a los mexicanos que vienen a Canadá.

Su trabajo se enfoca en cuestiones de migración, fronteras y sus efectos en la identidad social.