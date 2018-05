Compra de Trans Mountain por gobierno canadiense, críticas y apoyos

El gobierno federal se comprometió el martes a comprar el Oleoducto Trans Mountain de Kinder Morgan por $ 4.5 mil millones. Esta decisión, aplaudida en la provincia petrolera de Alberta, provocó críticas en la oposición en Ottawa, así como de los líderes aborígenes y grupos ecologistas en Canadá.

-Justin Trudeau

El gobierno federal, sin embargo, no descarta la posibilidad de encontrar rápidamente, con la ayuda de la empresa, un comprador privado, lo que le evitaría llevar adelante la transacción. Kinder Morgan ha fijado como plazo límite el 22 de julio.

Si el gobierno se convierte enpropietario del gasoducto a través de una corporación de la Corona, pagará por los costos de la construcción y luego venderá el proyecto de expansión y sus activos.

El gobierno canadiense entonces no tendría la intención de poseer el proyecto a largo plazo, que describe como una “buena oportunidad de inversión”.

Grupos aborígenes y los planes de pensiones canadienses se encuentran entre los muchos inversionistas que ya han expresado interés en el proyecto, según el gobierno.

Los costos de construcción solo se revelarán si Ottawa es el propietario y paga por la construcción.

Las reacciones se manifestaron en todo el país.

-Gérald Fillion, analista económico, Radio Canadá

El gobierno de Trudeau aprobó el proyecto de expansión del oleoducto Kinder Morgan en el oeste del país. Está claro que Canadá ve este proyecto como bueno para la economía y esencial para la prosperidad del país, dice Fillion.

Pero ¿debería el Gobierno de Canadá llegar a comprometerse a hacer realidad el proyecto, incluso proponiendo comprar el gasoducto por 4.5 mil millones de dólares? Ottawa, al aprobar el proyecto, ¿se convertirá en el máximo garante de su realización y éxito?

Son las preguntas que se hace Gérald Fillion.

La realidad es que cada vez es más complejo ver realizarse proyectos tan importantes como el de la construcción de una infraestructura mayor, como es un oleoducto. Hay problemas sociales, económicos y ambientales, hay la necesidad de aceptación social, negociaciones con varias partes interesadas, incluidas las comunidades aborígenes, existe el paquete financiero, la rentabilidad, etc.

La información circula, la oposición está organizada, las presiones ambientales son reales y no podemos ignorarlas, señala Fillion.

Y cuando un gobierno legítimamente electo de la provincia de Columbia Británica se opone a la decisión de otro gobierno igualmente legítimamente elegido como los liberales en Ottawa, las posibilidades de fracaso aumentan.

Es en este contexto que el gobierno de Trudeau persiste y firma, dice Fillion, afirmando que el proyecto de expansión Trans Mountain seguirá adelante, que es una decisión que pertenece solo al gobierno federal , y que, agregó, está listo para enfrentar al gobierno de Columbia Británica en los tribunales e ir tan lejos como la nacionalización del oleoducto.

Ciertamente la primera ministra de Alberta, Rachel Notley, es la que gana más, dice Frédéric Boily, politólogo, Universidad de Alberta. Ella era la que más temía, más que otros actores políticos, ella era la que tenía más que perder si el proyecto era dejado de lado. No hubiera podido presentarse en nuevas elecciones. El hecho de que el gobierno federal llegue con soluciones bien concretas y bastante costosas, muestra que su mensaje fue escuchado.

Para los perdedores, habrá que ver hasta qué punto la oposición va a manifestarse contra el partido liberal.

-Frédéric Boily, politólogo, Universidad de Alberta

A partir de ese momento podría revelarse como un desastre financiero que se convertirá en un desastre político para el gobierno liberal.

Y cuando un gobierno legítimamente electo de Columbia Británica se opone a la decisión de otro gobierno igualmente legítimamente elegido como los Liberales en Ottawa, ¿las posibilidades de fracaso son mayores?

Para el premier de la provincia, John Horgan, no cambia gran cosa, porque su oposición es conocida, y el hecho que cambie de propietario, no cambia nada. Él continuará defendiendo a Columbia Británica y las prerrogativas de su provincia en materia medioambiental y continuará con su misma estrategia.

– Frédéric Boily, politólogo, Universidad de Alberta

Trudeau señaló que está listo para enfrentar al gobierno de Columbia Británica en los tribunales e ir tan lejos como la nacionalización del oleoducto.

Para Fillion, analista económico, lo que está en juego es constitucional y político, y dice tener la impresión de que el gobierno de Trudeau está desempeñando un papel importante al hacer una elección tan fundamental como convertirse en el propietario de un oleoducto para garantizar su expansión. “No hay duda de que el crecimiento del sector petrolero en Canadá es una prioridad para el gobierno de Trudeau”.

Kinder Morgan cree que ya no vale la pena desarrollar este proyecto, analiza Fillion. Al entregarlo al gobierno federal (u otro comprador privado que podría presentarse antes del 22 de julio), la compañía de Texas está demostrando que no cree que se beneficie del proyecto, tomando en cuenta el mercado, la demanda, el precio del petróleo, la oposición de los ciudadanos y la confrontación política en curso.

Este proyecto, para los directores y accionistas de Kinder Morgan, se ha vuelto tóxico y arriesgado. Lo que está en juego no vale la pena y es por eso que la compañía estadounidense ha impuesto su calendario. Y no está muy claro cómo el gobierno Trudeau hará que esta inversión sea rentable.

Sobre todo, son los contribuyentes canadienses quienes tendrán que absorber esta opción crítica, cuyas consecuencias y repercusiones se dejarán sentir durante mucho tiempo, dice Fillion.

A Alberta y las compañías petroleras les interesa promover el desarrollo de este oleoducto. Porque permite la expansión del desarrollo petrolero, mientras que la Asociación Canadiense de Productos Petrolíferos espera que la producción de arenas petrolíferas aumente de 2.4 millones de barriles por día en 2016 a 3.7 millones de barriles por día en 2030. Para la industria, este proyecto es crucial.

Al mismo tiempo, Canadá debe comenzar un cambio hacia una economía de menor carbono, lo que el gobierno de Trudeau dice estar haciendo. Pero, elegir inyectar $ 4.5 mil millones en la adquisición de una tubería envía una señal contradictoria, señala Fillion.

De hecho, desde el extranjero, probablemente se estén preguntando qué está pasando exactamente en Canadá. En los últimos años, TransCanada ha abandonado su enorme proyecto Energy East, Ottawa ha bloqueado la venta de Aecon a una empresa china y el gobierno está comprando el gasoducto Trans Mountain porque un gobierno provincial está bloqueando su expansión.

No es que Canadá no esté abierto a la inversión extranjera. Es solo que las pautas económicas y ambientales no son muy claras.