Erupción del Volcán de Fuego en Guatemala dejó por lo menos 25 muertos

La fuerte erupción de ceniza y lava del Volcán de Fuego de Guatemala dejó hasta el momento por lo menos 25 muertos, 22 heridos y más de un millón de damnificados, afirma la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred.

Pobladores de Escuintla y de algunos municipios cercanos afirman que empezó a caer ceniza y arena del volcán desde el domingo por la mañana. “Esto no era problema. Más tarde la lava venía por el lado de las barrancas, pero cambió su rumbo y cayó en la aldea El Rodeo, causando muertes y daños”, dijo Sergio Cabañas, secretario de la Conred.

Los representantes de la Conred afirman que monitoreaban la actividad volcánica, pero que “el panorama era bueno”, razón por la cual no evacuaron a las personas. Más tarde, alrededor de las 15:30 el volcán incrementó su actividad y comenzó a lanzar rocas, cenizas, arena y lava.

La fuerza de la erupción proyectó las cenizas hasta Ciudad de Guatemala, la capital, situada a unos 50 kilómetros al noroeste del volcán. Las tres cuartas partes de las víctimas son de San Miguel Los Lotes.

“Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. Nosotros donde vimos que la lava venía por el callejón de los lotes, corrimos a una ladera. Sí, hay personas enterradas, la lava se vino por los lotes y las calles”, afirma Consuelo Hernández, una de las damnificadas en El Rodeo.

El Ministerio de Educación suspendió las clases en Escuintla, Socatepéquez y Chimaltenango y continúa evaluando otras áreas cercanas al volcán para determinar si es necesario suspender también actividades en otros lugares.

La Conred indicó que se realiza una reunión interinstitucional para definir el plan de acción frente al desastre. Las autoridades hicieron una conferencia de prensa en la cual, el presidente Jimmy Morales anunció que realizaría una junta de gabinete probablemente para declarar un estado de calamidad en los departamentos afectados por la actividad volcánica.

En esa conferencia de prensa, el presidente Jimmy Morales hizo también una declaración por lo menos sorprendente: “Nuestro presupuesto no nos permite designar ni un centavo para atender la emergencia. Me da vergüenza volver a decirlo, pero por la Ley del Presupuesto no podemos contar con un solo centavo para las emergencias”.

El Volcán de Fuego, de 3.763 metros de altitud, es uno de los volcanes más activos de Centroamérica.

RCI/AP/elperiodico.com/lahora.gt