Sobre el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento en Canadá

Por un lado la noticia es buena. La esperanza de vida ha aumentado en la “Bella Provincia”, según el Instituto de Estadística de Quebec. En 2016, la esperanza de vida para los hombres era de 80.9 años y de las mujeres de 84.5 años. En términos globales, en el transcurso de las últimas 2 décadas, la esperanza de vida de los canadienses en general aumentó de 10 años.

A título comparativo, la esperanza de vida en el continente americano es de 75 años. Y Costa Rica es el único país de América Latina con mejor esperanza de vida, ocupando el puesto 24 en el ranking mundial con 80.9 años, la misma que Quebec, según el Estudio Global de la Carga de Morbilidad 2016.

Según Jacques Nantel, profesor emérito de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal, HEC, el aumento de la esperanza de vida no es forzosamente una buena noticia porque aumenta también la capacidad de endeudamiento de los mayores de 65 años.

Normalmente, en mi caso, yo hubiera debido morir a los 71 años y ahora debería ser a los 81. Entonces, nos levantamos una mañana muy contentos y decimos: Wow! Nos quedan 10 años más para vivir! Pero, esa no es necesariamente una buena noticia porque sabemos, no para todo el mundo pero en promedio, que esos 10 años extras en lo que respecta a la salud no son los más felices y en el plano económico son los más costosos.