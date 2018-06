¿Debería Canadá abandonar México e ir solo con Estados Unidos en un nuevo acuerdo comercial?

El TLCAN fue diseñado para ayudar a México, pero ahora está perjudicando a Canadá, argumenta una periodista. Alejarse de México sería un error estratégico, opina un ex diplomático canadiense.

Canadá debería reconocer a México como un socio comercial “tóxico” y retirarse del TLCAN a favor de un acuerdo comercial bilateral con los EE. UU dice Diane Francis, editora principal del National Post.

“Canadá debería cuidar a Canadá. No tenemos nada de qué lamentar”.

Los EE. UU anunciaron el jueves pasado que Canadá, México y EE.UU estarían sujetos a aranceles del 25 por ciento para el acero importado y del 10 por ciento para el aluminio. Ottawa respondió con una promesa de imponer aranceles dólar por dólar en una variedad de productos.

Los expertos de la industria dijeron que las tarifas de los EE. UU están destinadas a apalancarse por sobre las negociaciones del TLCAN, que se estancaron el mes pasado. En un tweet el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó las “barreras comerciales” canadienses.

Los agricultores no están bien desde hace 15 años. México, Canadá, China y otros los han tratado injustamente. Cuando termine las conversaciones comerciales, eso cambiará. Las grandes barreras comerciales contra los agricultores de EE. UU y otras empresas finalmente se romperán. Déficits masivos de comercio ya no!

-Twitter de Trump

Francis le dijo a Tremonti que firmar el acuerdo comercial con México en 1994 “fue un ejercicio para ayudar al vecino del sur a obtener mejores niveles de vida, mejores salarios y también para desarrollar relaciones”.

Pero más de dos décadas después, Francis dice que México está peor ahora de lo que estaba en ese entonces.

Esos bajos salarios son malos para los trabajadores mexicanos, dijo Francis, pero los bajos costos también atraen a los inversores hacia el sur, perjudicando a la base industrial de Canadá.

Por el contrario, Francis señala la relación comercial fuerte y “armoniosa” entre Canadá y los EE. UU.

“Bilateralmente, tenemos muy pocos irritantes entre nosotros”, dijo.

Ella argumentó que agregar a México al grupo y tratar de “aferrarse a un acuerdo trilateral” no beneficia a Canadá.

México es una “historia de éxito oculta”

Alejarse de México sería un error estratégico, según Colin Robertson, un ex diplomático canadiense que ayudó a negociar el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Canadá a fines de los años 80 y luego con el TLCAN.

“Nos pondría en desventaja con los Estados Unidos y con cualquier esfuerzo que quisiéramos para ampliar los lazos comerciales, especialmente dentro de las Américas”, dijo a Tremonti.

“Creo que habría una cierta tentación por parte de los latinos: si tuviéramos que tirar a México debajo del autobús, entonces pensarían: ‘¿Qué tan confiable es este gringo más al norte?'”.

México ha sido una “historia de éxito oculta” del TLCAN, dijo, con mejoras en el proceso democrático y una creciente clase media.

“Cuando entramos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era el número 13 o 14 en la lista de nuestros socios comerciales”, dijo Robertson, quien ahora es vicepresidente y miembro del Instituto de Asuntos Globales de Canadá.

“Ahora es nuestro tercer socio comercial más grande, tenemos grandes inversiones en minería, banca y fabricación”.

Robertson señaló la disputa del etiquetado del país de origen sobre los productos cárnicos a finales de la década de 2000 como un ejemplo de Canadá y México que trabajan juntos para ganar una disputa con los EE. UU.

“El libro de Donald Trump The Art of the Deal tiene que ver con divide y reinarás”, dijo Robertson, “y no tendría sentido que nos separemos de México cuando juntos tengamos muchas más posibilidades de lograr un buen acuerdo”.

El elefante y el ratón

Ver a México como un aliado en contra de los EE. UU es un error, argumentó Francis, porque México y Canadá representan solo el 7 por ciento del PIB combinado de los tres países.

Comparar las economías de EE. UU y Canadá es como comparar un elefante y un ratón, añadió, refiriéndose a la famosa analogía de Pierre Trudeau de 1969.

“Ahora estamos alineados con otro ratón, que es tóxico y en realidad es algo tóxico para nosotros”.

Posición del primer ministro Trudeau

“Escuchamos al presidente Trump recientemente, esta no es la primera vez que ha sugerido considerar conversaciones bilaterales entre Canadá y los Estados Unidos y los Estados Unidos y México, en lugar del TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los Estados Unidos, Canadá y México] “, dijo Trudeau a periodistas.

“Seguimos convencidos de que el TLCAN es extremadamente positivo. Seguiremos defendiendo la opción trilateral, que es la mejor para Canadá, México y los Estados Unidos”.

Las entrevistas con Diane Francis, editora principal del National Post y Colin Robertson, ex diplomático canadiense, son de Anna Maria Tremonti, del programa de CBC, The Current’s.