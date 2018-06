Las mujeres, los inmigrantes, los indígenas y las personas con discapacidades, esenciales a la nueva economía digital

La tasa de representatividad de las mujeres en el sector es de 25%. Es el mismo porcentaje desde hace 10 años. Es el momento de convencer a las mujeres de trabajar en las tecnologías digitales y de crear las condiciones propicias para que se queden y para hacerlas avanzar en su carrera. Yo creo que hay dos puntos en los que debemos concentrarnos, por lo menos en el caso de las mujeres, El primer paso sería poner al día medidas para medir el impacto de la participación de las mujeres a la economía digital. Creemos que no es claro para los dirigentes de empresas digitales la importancia económica de la presencia de mujeres. En segundo lugar, sería bueno explorar más profundamente el paisaje del empleo femenino: la remuneración, les sectores donde trabajan, sus competencias. Sabiendo todos esos detalles, podemos desarrollar las políticas necesarias para mejorar sus condiciones de trabajo. Francamente, no podremos avanzar y alcanzar a los otros países si la mitad de nuestra población no contribuye por falta de oportunidades. Y no sólo están las mujeres, hay que aprovechar todo el capital humano del que disponemos. Tenemos que poner el énfasis en la diversidad, cualquiera que ésta sea. En el caso de las Primeras Naciones, sabemos que el porcentaje de su participación en la economía numérica es mínimo, es de 1.6% mientras que representan 4,9% de la población total de Canadá. Y los jóvenes, sólo representan 6% de la mano de obra de la economía digital. Eso quiere decir que los expertos de la economía digital están envejeciendo. Es el momento de ver cómo podemos hacer para interesar a todas esas poblaciones. Namir Anani,