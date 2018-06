Latinoamericanos en Quebec: ¿quiénes son?

“El retrato no existía. No se contaban con datos precisos y amplios que pudieran aportar una descripción de esta población en franco crecimiento en la provincia de Quebec y que se constituye como uno de los grupos migrantes más importantes.” Victor Armony, sociólogo, UQAM

Vinieron a Quebec por diversas razones según los períodos históricos que atravesaba América latina.

Primero llegaron los que buscaban poner a salvo sus vidas. Les siguieron los que aspiraban a mejorarla económicamente. Los más recientes lo hacen, en parte por esas razones, pero también por elección, buscando vivir en mayor seguridad, en paz. Y cuando llegan, lo hacen dejando un pie afuera.

La primera gran ola de latinoamericanos a Quebec se caracterizó por la llegada de “refugiados políticos” en los 70 encabezados por los chilenos que huían del golpe militar de Pinochet. En los años ochenta, los conflictos armados en América Central dieron lugar a otro flujo significativo de refugiados, con un contingente particularmente nutrido de hombres y mujeres provenientes de El Salvador y de Guatemala.

Un segundo período corresponde a la llegada de los denominados “refugiados económicos”. Su motivación primordial era la de buscar nuevos horizontes cuando sus países, en medio del ajuste neoliberal de los años noventa, los excluía del campo laboral y les negaba un futuro viable. Varios miles de personas, originarios de países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú, se instalaron en Montreal.

Si bien el flujo de refugiados políticos y económicos, colombianos antes y ahora venezolanos, no se ha detenido, Armony destaca una tercera ola de arribos desde América Latina desde principios de los años 2000. Estos nuevos inmigrantes – que él llama “refugiados socioculturales” – presentan un perfil distinto al de períodos anteriores.

De los más de 1 000 latinoamericanos en Quebec que respondieron a la encuesta, 50,1% eran menores de 30 años y 57,7% habían llegado hace menos de 10 años.

Un retrato del nuevo inmigrante

Durante la última década (2006-2015), aproximadamente 8,400 inmigrantes de Latinoamérica se radicaron cada año en la provincia de Quebec.

En los últimos 15 años la mayor parte de quienes llegan a instalarse como residentes permanentes en la provincia de Quebec desde América latina lo hacen por motivos que tienen más que ver con calidad de vida, para ellos y sus hijos, saliendo de contextos de inseguridad, de criminalidad. También, para expandir una carrera profesional. Ya no es el inmigrante que deja su lugar por falta de recursos. Los nuevos llegan en pos de un ideal, el de mejorar sus vidas, que se encuadra más bien en una dimensión socio-cultural. Son urbanos. Educados. Cargan en sus mochilas su capital humano, sus redes. Y si sus expectativas no se realizan, tienen un pie listo para acelerar y cambiar de dirección.

A la pregunta: “¿usted piensa que podría regresar a su país? Un importante porcentaje de respuestas, 40%, dijo que tal vez”.

Este es un fenómeno que se da cada vez más en los procesos migratorios dice Armony. La gente no se va de su país para siempre ni elige un país para siempre. “Hay algo más de temporario, de condicional a que las cosas anden mejor. Y en ese sentido, la estadística me pareció más alta de lo que me hubiera imaginado”.

Una encuesta pionera

Esta encuesta, la primera que tiene por objetivo dibujar un retrato de la población de origen latinoamericano en Quebec, fue llevada a cabo por la Universidad de Quebec en Montreal, UQAM, y el Laboratorio Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, LIELA, bajo la dirección del sociólogo Víctor Armony. Se apoya en datos científicos elaborados por el organismo federal Estadísticas Canadá y el censo de 2016. Pero la encuesta de Armony apunta además a otras direcciones, a dimensiones más subjetivas, con temas sobre la felicidad, la familia, la satisfacción de vivir en este lugar. Las preguntas y las informaciones obtenidas, merecen un análisis profundo, señala el sociólogo.

¿Es lo mismo inmigrar a Ontario, Alberta o Manitoba que a Quebec?

Cuando los inmigrantes latinoamericanos llegan a Quebec, se encuentran con una cultura diferente del resto de América del norte, diferente al entorno anglosajón.

Es una provincia, una sociedad en la cual la gran mayoría de la gente tiene el francés como idioma materno. Es el idioma oficial.

“De hecho, hay una obligación legal para un inmigrante de que sus hijos frecuenten escuelas de habla francesa y no las de habla inglesa que están reservadas a la comunidad histórica de ese idioma. En ese sentido, cuando llegan aquí, se encuentran ante una cultura diferente del resto de América del norte, diferente al entorno anglosajón. El código civil en términos jurídicos, por ejemplo, es mucho más parecido al de América latina aquí en Quebec que lo que ocurre en el Canadá inglés o en Estados Unidos”.

Víctor Armonty destaca que las instituciones públicas, la política, la concepción del Estado y la Nación se acercan mucho más a una matriz europea- latina que a lo que se vería en el Canadá inglés o EEUU.

“Hay entonces como una familiaridad, una afinidad cultural, que se detecta en el momento mismo de llegar a la sociedad y que se la va viendo en el proceso de integración”.

Realidades que sorprenden *Los latinoamericanos representan el segundo grupo etnolingüístico de origen inmigrante reciente en la provincia de Quebec, no muy atrás de la población árabe de origen magrebí.

*La presencia latinoamericana pesa proporcionalmente más del doble en la provincia de Quebec que en el resto de Canadá (13% versus 6% de la población minoritaria respectivamente).

*Se estima que, por cada hispanohablante nativo, existe en la provincia de Quebec una persona que habla el español sin tenerlo como idioma materno.

Ingresos promedio en dólares/2016

Ingreso inferior: Los latinoamericanos ganan en promedio unos 4,500 dólares menos en la Provincia de Quebec que en la de Ontario y 7,000 dólares menos que los minoritarios en Ontario

El “efecto Quebec”: Los hombres latinoamericanos que residen en la Provincia de Quebec ganan en promedio unos 5,000 dólares más que las mujeres latinoamericanas, pero unos 8,000 dólares menos que los hombres latinoamericanos que residen en la Provincia de Ontario.

Desaventajados en Quebec: Los latinoamericanos que residen en la Provincia de Quebec tienen en promedio un ingreso más bajo que los árabes, mientras que en la Provincia de Ontario su ingreso promedio es mayor que el de los árabes.

Impacto de la pobreza: Los latinoamericana que residen en la Provincia de Quebec están menos afectados por el bajo ingreso que el promedio de los minoritarios, pero están más afectados que los latinoamericanos que residen en la Provincia de Ontario.

¿Por qué los latinoamericanos ganan menos en todo Canadá?

Una primera hipótesis, según Armony, tiene que ver con los estereotipos que dicen que el trabajo del latinoamericano vale menos, porque es trabajo de baja calidad y también porque muchos están dispuestos a trabajar por menos.

Lo que tendría un efecto doble: se desvaloriza al latino y el latino se auto desvaloriza, y eso termina reflejándose en un ingreso más bajo. Hay otras hipótesis, y ese tema merece una investigación más profunda, dice el sociólogo.

Una atracción mutua

Los diversos gobiernos de la provincia a lo largo de los años han tratado de suscitar las candidaturas de inmigración de América latina, señala Víctor Armony. La sociedad quebequense considera que los latinoamericanos son buenos inmigrantes, interesantes para integrar a su sociedad. Y desde el lado de América latina, hay una corriente que se está estableciendo, sobre todo de ciertas nacionalidades, por ejemplo, la de los colombianos, pero también en otros países de la región, donde se percibe a Quebec como una sociedad interesante, acogedora por sus políticas sociales. La encuesta señala que las condiciones para la integración son favorables.

Los inmigrantes de Latinoamérica muestran :

*mayor frecuencia de trilingüismo

*proporción más marcada de parejas mixtas (interétnicas)

*tasa de presencia más elevada (inmigrantes que no se van de la provincia)

*utilización más frecuente del francés en el medio laboral

*buen nivel de educación

Los quebequenses muestran :

*proximidad a la cultura latina (cercanía del francés al español)

*familiaridad con Latinoamérica (por el turismo, la política, peso de Latinos en USA)

*Actualmente, un inmigrante latinoamericano sobre cuatro es de origen colombiano. Esta es la 5ª nacionalidad más frecuente entre los todos inmigrantes desde 2006. México ocupa el 10º rango.

Las relaciones sociales

*La mayoría de los latinoamericanos se relaciona con gente de todo origen. Aunque las relaciones con latinoamericanos y compatriotas tienen importancia en la vida personal.

Signo mayor de su apertura al otro: los latinoamericanos, hombres y mujeres, tienden en una proporción muy marcada, a constituir parejas mixtas (interétnicas).

*La mayoría considera que el origen de la persona no es relevante. Cuando se menciona un origen particular, se prefiere al compatriota y al hispanohablante en asuntos personales pero no en asuntos laborales.

Satisfacción en la vida

La satisfacción es mayor en materia de domicilio y familia y menor en materia de trabajo y salud, en particular entre quienes tienen menor tiempo de residencia y quienes inmigraron con mayor edad. Los argentinos y los venezolanos demuestran los mayores niveles de satisfacción general.

Estereotipos y discriminación

Los latinoamericanos dicen que la principal discriminación de la cual son objeto se sitúa a nivel idiomático. Luego le sigue la de la etnicidad.

Generalmente se usan los idiomas locales en el trabajo y el español en el hogar. Sin embargo, se da también con cierta importancia el uso del español en el trabajo y del francés en el hogar.

A una pregunta sobre los estereotipos que la gente cree que los otros tienen sobre los latinoamericanos, los más destacados se refieren a la falta de puntualidad y la pereza laboral, entre otros.

Los colombianos, además, pierden la paciencia, y expresan muchas veces su enojo que se les asocie con el tema del narcotráfico.

“Hay una nueva realidad en gente como los colombianos, que son muchos en términos cuantitativos, que son muy recientes y muy dinámicos que buscan insertarse en el mercado laboral, integrarse a la sociedad, pero que traen una especie de cuestionamiento nuevo que no encontramos de manera similar en las olas anteriores”.

Para Armony es importante analizar los posibles efectos de los prejuicios y estereotipos en torno al “carácter latino” activados por la discriminación idiomática.

Dentro de la población minoritaria (“visible”) de la provincia, una persona sobre siete es latinoamericana.

Observatorio de Diásporas

Este estudio, dice Víctor Armony, de alguna manera le dio el puntapié inicial para que en el Centro de Investigaciones sobre Diversidad y Democracia, de la UQAM se interesaran en confiarle a él junto a una colega la creación de un Observatorio de Diásporas, para realizar retratos de poblaciones que se instalan en la provincia de Quebec, y eventualmente en otras provincias de Canadá, como la de Ontario, que es la más grande, con gran cantidad de inmigrantes de origen latinoamericano.

Vamos a poder comparar un colombiano en Quebec, a un colombiano en Ontario, pero también a un colombiano en Australia. Cuál es su trayectoria, su experiencia, su visión de la sociedad de acogida, sus expectativas, su nivel de satisfacción, lo cual nos permite también evaluar si existen puntos comunes o divergencias. Porque sabemos que en la sociedad de recepción, el inmigrante se convierte en una especie de híbrido entre su origen y su lugar de residencia.

La relevancia e impacto del retrato de quebequenses de origen latinoamericano

“Este tipo de encuesta, de análisis, es muy importante no solo desde el punto de vista científico-académico, sino del político. Porque una fotografía que se ajuste a la realidad nos permite ver no solamente al propio latinoamericano, sino a la sociedad de acogida. Muestra cómo ha cambiado la realidad de Quebec, en todas las ciudades, no solo en Montreal. La toma de decisiones debería fundarse en base a estos nuevos datos, realidades.”

Jorge Pantaleón, profesor de Antropología, Universidad de Montreal