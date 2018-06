¿Qué pasa en Canadá cuando llega un niño solo y pide refugio?

Una política cruel, inhumana y violatoria de los derechos humanos, cuestionada por diversas instancias internacionales. Es en esos términos que una mayoría de países del mundo occidental se pronuncia respecto a la política migratoria estadounidense que separa a niños de sus padres.

De acuerdo a información proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos y a datos recabados por la red consular de México en aquel país, menos del 1% de los 2.000 casos de niños que han sido separados en las últimas semanas de sus padres son mexicanos. El 99% restante son menores de edad que provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Organismos que trabajan con refugiados en Canadá dicen que hay motivos para preocuparse por este problema que no es nuevo.

Canadá carece de registros sobre menores no acompañados

Canadá no rastrea el número total de jóvenes no acompañados que han presentado solicitudes de refugio, que son procesadas por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) y la Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC).

Pero la gente que trabaja en este sector dice que hay razones para estar preocupados.

Entre el 1 de enero de 2017 y el 13 de junio de 2018, un total de 212 menores no acompañados han solicitado el estatus de refugio dentro del país, según Beatrice Fenelon, vocera de IRCC. La CBSA no tiene registros sobre cuántos menores no acompañados han presentado reclamos a través de su agencia.

“La CBSA rastrea el número total de menores que realizan una solicitud de asilo, sin embargo, nuestros sistemas no diferencian a aquellos que no están acompañados”, dijo Jayden Robertson, vocero de CBSA, en un correo electrónico al programa del radiodifusor público Day 6.

Los defensores que trabajan en este campo creen que el número de menores no acompañados que solicitan el estatus de refugiado en Canadá es mucho menor que en los EE. UU pero que aun así son motivo de preocupación.

Una razón detrás de esa preocupación es que Canadá no tiene un sistema uniforme para tratar con menores no acompañados cuando llegan a Canadá, según Janet Dench, directora ejecutiva del Consejo Canadiense para los Refugiados.

“Depende mucho de cada provincia. Algunas están mejor equipadas con un procedimiento estándar, por lo que hay un trabajador social que será responsable de asegurarse de que se atienda al menor”, dijo Dench al periodista de Day 6, Brent Bambury.

“Pero desafortunadamente, en algunas provincias, los niños se deslizan entre grietas (burocráticamente hablando) y realmente se quedan solos”.

Dench dice que a muchos no les quedará otra opción que navegar por el sistema de reclamos de refugiados, pero también existe el riesgo de algo más siniestro.

“Ha habido casos, por ejemplo, en que la gente viene a Canadá con un niño pequeño y dicen: ‘Estoy cuidando al niño’ y luego resulta que el niño básicamente trabaja en el hogar, no va a la escuela y además no es pagado.”

“También hay explotación sexual”.

Detención de niños en riesgo

Pero Dench sostiene que el sistema no es uniforme, y no hay nada en la Ley de Inmigración que trate sobre la protección de los niños en estas circunstancias.

“La única disposición que existe es una regla que dice que la detención del niño debería darse si existe el riesgo de que el niño sea objeto de trata”, dijo.

La lógica detrás de esta disposición es que si un traficante persigue a un niño, el niño debe ser detenido para que, definitivamente, se le provea la inmigración, agrega Dench.

“Así que en realidad los estamos tratando como culpables al ponerlos en detención. Y esto realmente ha sucedido”.

Tercera exención del Acuerdo de país seguro

El tercer acuerdo de país seguro de Canadá con los Estados Unidos, que prohíbe a los refugiados en los Estados Unidos presentar una solicitud de asilo en Canadá, no se aplica a los menores.

La exención ha sido criticada por crear un incentivo para que los niños crucen la frontera sin sus padres, según Dench.

Pero otro aspecto del acuerdo aún más preocupante, es que los solicitantes de asilo menores de edad que se han beneficiado de la exención no pueden servir como “parientes ancla” de sus padres. Es decir, no los pueden hacer venir al país.

El caso de una niña separada de sus padres por la frontera canado-estadounidense

“Fue un caso hace unos años de una joven siria que ingresó a Canadá e hizo su reclamo de refugio, y luego sus padres se presentaron al otro lado de la frontera en los EE. UU. Y obviamente querían unirse a ella aquí en Canadá “, dijo Dench.

“Pero la posición de los gobiernos de Canadá y EE. UU era que la niña debía permanecer en Canadá y los padres tenían que quedarse en Estados Unidos. Y no había forma de reunir a la familia hasta que se completaran sus solicitudes de refugio”.

Vivimos una situación extraordinariamente perversa en la que deliberadamente tuvimos a una niña pequeña no acompañada cuando sus padres estaban cerca.

– Janet Dench, directora ejecutiva del Consejo Canadiense para los Refugiados

En ese caso, la niña siria, que tenía 15 años en ese momento, se separó de sus padres durante aproximadamente un año, según Dench.

Un menor que llena una solicitud de refugio hoy tendría que esperar aún más para que su caso sea finalizado debido a un retraso en el sistema, agrega.

Jayden Robertson le dijo a CBC que la CBSA toma medidas para garantizar que los menores no acompañados estén a salvo.

“Cuando un menor no acompañado llega a un puerto de entrada, nuestra principal preocupación es la seguridad del menor”, dijo.

“La CBSA verificará si el menor tiene familia en Canadá y, de no ser así, se derivará a las autoridades provinciales y quedará bajo los programas de cuidado infantil existentes”.

¿Cuál podría ser el impacto de esto en Canadá?

En total, hay alrededor de 11,000 solicitantes de asilo menores de edad alojados por las autoridades de los EE. UU. Y las políticas de ese país parecen exacerbar la situación dice Dench.

“Desde mi perspectiva, lo que está sucediendo en EEUU me lleva a decir porqué Canadá necesita desvincular a Estados Unidos como tercer país seguro. ¿Cómo podemos, conscientemente, decir que EEUU es un país seguro para los refugiados cuando vemos que el gobierno de Estados Unidos está separando deliberadamente a niños de sus padres para que no puedan pedir el refugio político?”

