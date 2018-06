Medios chinos sostienen que Estados Unidos sufre de delirio

El proteccionismo estadounidense es contraproducente y un “síntoma de delirios paranoicos” que no debe distraer a China de su camino hacia la modernización, dijeron medios estatales chinos este viernes, en respuesta a la decisión de Trump de imponer unilateralmente aranceles comerciales contra China.

El errático mandatario estadounidense amenazó el lunes con imponer aranceles de un 10 por ciento a bienes chinos valorados en hasta 200.000 millones de dólares si Pekín adopta medidas contra una imposición previa de Trump de imponer tarifas a las importaciones de productos chinos por 50.000 millones de dólares.

El temor de los inversores a una guerra comercial a gran escala está pesando sobre los mercados, incluyendo las acciones chinas, que sufrieron su mayor pérdida semanal desde inicios de febrero. Incluso ciudadanos chinos han expresado su descontento en las redes sociales.

El Ministerio de Comercio de China acusó el jueves a Estados Unidos de ser “caprichoso” en temas de comercio bilateral y advirtió que en última instancia los intereses de los trabajadores y agricultores estadounidenses serán los perjudicados por la inclinación de Washington a blandir “grandes garrotes”.

Donald Trump © NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images

El diario oficial China Daily dijo en un editorial que Washington no había entendido que los negocios que hace con China respaldan millones de empleos en Estados Unidos y que el enfoque estadounidense era contraproducente.

El diario en inglés citó una investigación del Grupo Rhodium que dice que la inversión china en Estados Unidos disminuyó en un 92 por ciento a 1.800 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, su nivel más bajo en siete años.

“Los problemas que el Gobierno está infligiendo a las empresas chinas no se traducen simplemente en beneficios para las firmas estadounidenses y la economía de Estados Unidos”, dijo en un editorial titulado “Síndrome de proteccionismo de delirios paranoicos”.

“La inversión china que se contrae rápidamente en Estados Unidos refleja el daño causado a las relaciones comerciales entre ambos países (…) por la cruzada comercial de Trump y sus funcionarios comerciales de línea dura”, agregó.

El Gobierno estadounidense emitió el martes un reporte sobre las políticas chinas y lo que describió como una agresión económica de la nación asiática que “amenaza” el desarrollo de tecnología y propiedad intelectual, no sólo de Estados Unidos sino del mundo.

Aunque el reporte de la Casa Blanca no iba más allá de lo que Trump ha dicho anteriormente, que China alienta el robo de tecnología y de propiedad intelectual, el documento no ayudó a disminuir las tensiones. China he negado reiteradamente las acusaciones sobre robo de tecnología.