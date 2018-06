Copa del mundo Rusia 2018 considerada la más innovadora desde el punto de vista tecnológico

El mundial de fútbol 2018 se vislumbra como uno de los eventos deportivos más grandes de la historia como consecuencia de la previsión de su audiencia global gracias a la televisación y la utilización de las redes sociales. Y desde ya, este mundial se perfila como uno de los acontecimientos deportivos con más innovaciones científicas, teniendo en cuenta los adelantos en materia de tecnología.

Según diversos analistas, blogueros tecnológicos y especialistas en general, el mundial de Rusia es ya el más innovador de la historia.

La transmisión de los partidos en definición 4K es quizás uno de los elementos tecnológicos más publicitados y que provocó en muchos países el crecimiento de las ventas de televisores capaces de recibir este tipo de señal. A parte de la definición, la FIFA informó que cada uno de los 64 encuentros de esta copa mundial serán transmitidos en 4K HDR (imágenes de alto rango dinámico o High Dynamic Range en inglés). Es decir que los partidos se podrán ver en una resolución hasta cuatro veces más alta que el conocido HD (alta definición o High Definition), siempre y cuando el televidente tenga un dispositivo capaz de reproducir esa señal. La gran diferencia en este innovador tipo de transmisión es justamente la definición y la capacidad de contraste entre los tonos oscuros y brillantes. En el terreno de juego, se han dispuesto 37 cámaras en total, con una gran variedad de posibilidades de alta definición.

Otra de las novedades tiene que ver con la identidad digital tecnológica de los fanáticos, la Fan ID, para organizar y hacer un seguimiento de los fanáticos que podrán ir a ver los partidos. Cada Fan ID cuenta con chip suministrado por el gobierno de Rusia, que contiene información pertinente acerca del aficionado y con el cual puede acceder a los estadios y lugares especialmente organizados para el torneo. Este pase tecnológico permitirá también a los fanáticos la posibilidad de traspasar controles aduaneros sin necesidad de llevar pasaporte y visa. Nikolai Nikiforov, ministro de comunicación ruso, explicó que el Fan ID otorgará a las autoridades la capacidad de realizar un control físico mucho más rápido pues bastará con apuntar con un láser a la identificación para corroborar la identidad y evaluar el nivel de riesgo de ese fanático.

Según los expertos, este pase altamente tecnológico sumado al reconocimiento facial operativo en todos los estadios del mundial serán los elementos principales en la lucha contra los cientos de amenazas terroristas recibidas antes del comienzo del certamen. Este tipo de “reconocimiento facial” fue testeado por la policía China a principio de este año incorporado en unos anteojos especialmente diseñados para esta tecnología.

El VAR es otra innovación tecnológica que hace su aparición en esta copa del mundo y que según especialistas, cambiará la naturaleza de los encuentros futbolísticos. VAR significa “árbitro asistente de video” por sus siglas en inglés. Básicamente se trata de asistencia técnica por video para ayudar a los árbitros que se encuentran en el terreno de juego. Contrariamente a lo que una gran parte de los fanáticos del fútbol supone, esta nueva tecnología no se aplica en todo momento sino en cuatro supuestos que la FIFA considera jugadas decisivas en un encuentro. El VAR ayudará a determinar cuándo se marcó o no un gol, determinar si hubo falta en el área que fue inadvertida por el árbitro para marcar un penal, establecer si una acción determinada es merecedora de tarjeta roja y la identificación de un jugador en sobre el césped en el momento de impartir una sanción. Uno de los datos interesantes es que los jugadores no podrán pedir la utilización del VAR, so pena de llevarse una tarjeta amarilla,según juzgue el colegiado. El sistema está controlado por tres árbitros en una sala especial donde disponen de imágenes de la televisación del partido para poder considerar las medidas a tomar.

El balón inteligente; El Telstar 18, desarrollado por la marca Adidas, es una especie de reedición de los modelos de la pelota utilizada en México 1970 y Alemania 1974, pero con avances tecnológicos. Estos avances tienen que ver con que el esférico tiene en su interior un chip NFC (Near Field Communication) de transferencia de datos inalámbricos. Si bien la tecnología NFC estándar fue aprobada en el año 2003, es la primera vez que se integra a una pelota de fútbol. El chip en sí permite acceder a un sitio web desde el teléfono móvil para participar en diferentes competencias, desafíos de habilidad y entrenamiento personalizado, concursos y la posibilidad de tener contenidos exclusivos sobre la ubicación de cada usuario.

Fuetes: FIFA, Marca.com, TICbeat, Futbol Total, BBC