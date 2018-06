Consumo de alcohol, drogas y cigarrillos excede los 38 mil millones de dólares en Canadá

Un reciente estudio concluye que a pesar de un número récord de muertes por sobredosis de opiáceos en Canadá, más de dos tercios de los 38.400 millones de dólares que los canadienses consumen en sustancias están asociados con el alcohol y el tabaco.

El Centro Canadiense de Abuso de Sustancias y Adicciones se asoció con el Instituto Canadiense de Investigación de Adicciones para examinar los datos y estimar los efectos nocivos del consumo de sustancias en los sistemas de salud, de justicia y en lo referente a la pérdida de productividad y otros costos.

El estudio concluyó que el costo económico del uso de sustancias en Canadá en 2014 fue de alrededor de 1100$ por cada canadiense.

Concluye que las cuatro sustancias asociadas con los costos más altos son :

el alcohol con 14.600 millones de dólares,

el tabaco con 12.000 millones,

los opioides con 3.500 millones y

la marihuana con 2.800 millones

En conclusión, los costos asociados con el consumo de alcohol aumentaron de $369 por persona en 2007 a $412 por persona en 2014.

« Muchos consideran que los opiáceos son la principal fuente de daños personales y económicos. Creo que a la mayoría de la gente le sorprendería saber que el alcohol y el tabaco matan a diez veces más personas que otras drogas ilícitas combinadas. » Tim Stockwell, del Instituto Canadiense de Investigación de Adicciones de la Universidad de Victoria

©iStock/monticelllo

Por su parte, Matthew Young, investigador principal y analista de políticas del Centro Canadiense sobre el Uso de Sustancias y Adicciones en Ottawa, recuerda que el informe llega en “un momento en que Canadá está siendo golpeado por una ola mortal de opioides y se está preparando para legalizar el uso recreativo y la venta de marihuana en octubre.”

Incluso si son realmente importantes, no debemos perder de vista algunas de las sustancias que damos por sentadas y que están íntimamente ligadas a nuestras vidas habituales, ya que siguen causando estragos. Mathew Young

El informe indica que la capacidad de rastrear los costos y daños causados por cada sustancia será un activo valioso para los esfuerzos federales, provinciales y territoriales para reducir el daño causado por estas sustancias.

Con informaciones del Canadian Centre on Substance Use and Addiction y del Canadian Institute for Substance Use Research.