El Duo Luna se presentará en Suiza y Austria

El Dúo Luna está formado por la pianista mexicana Araceli Salazar y la violinista mexicanadiense Paulina Derbez, radicada en la ciudad de Toronto. Este verano, el Dúo Luna dará dos conciertos, uno en Suiza y el otro en Austria representando a la Fundación México Contemporáneo, de la cual Paulina es la directora artística.

En estos conciertos se presentarán el proyecto Paisajes Sonoros en el cual participa además, el artista visual mexicano Jaime Luján, quien se inspira de la música interpretada por Araceli y Paulina, y dibuja directamente con los dedos en su iPad. Sus dibujos son presentados en una pantalla gigante al mismo tiempo que ellas interpretan su música.

Duo Luna César Franck, Sonata para violín y piano, segundo movimiento. Paulina Derbez y Araceli Salazar

El primer concierto se llevará a cabo el 26 de julio en la Abadía de Romainmôtier, Suiza y el segundo concierto se realizará el 30 de julio en el Haus der Musik de Viena, Austria. Estos dos conciertos son organizados por las Embajadas de México en estos dos países.

Paulina Derbez y Araceli Salazar agradecen al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por el apoyo proporcionado para la realización de esta obra.

Pablo Gómez Barrios conversó con Paulina Derbez sobre estas presentaciones y otros proyectos que tiene en mente para este año. Entre otros su participación al International Festival and Master Course Music in the Alps en Bad Gastein.