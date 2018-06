Primer Dia Nacional de Detección rápida del VIH en Canadá

Se estima que alrededor de 75.000 canadienses son portadores del VIH-SIDA y que unos 15.000 (20%) lo ignoran y no se hacen pruebas de detección. Es por esta razón que la Sociedad Canadiense del Sida, SCS, y organismos comunitarios de todo el país decretaron este miércoles 27 de junio como el primer Día Nacional de Detección rápida del SIDA en Canadá.

El día tiene como objetivo enfocarse de la forma más eficaz posible en los grupos portadores del virus VIH de una forma desproporcionada. “Conozca su estado” es el tema del año. «La única forma de saber con exactitud si usted es seropositivo es de hacer una detección », afirma Gary Lacasse, Director general de la Sociedad Canadiense del Sida, SCS.

El Día Nacional de Detección del SIDA apunta en particular a individuos a riesgo de exposición al VIH que no tienen acceso a los recursos adecuados en salud sexual ni a la capacidad de detección, entre las que se incluye los miembros de la comunidad LGBTQ2, las comunidades indígenas fuera de las reservas y las personas que consumen drogas. ¿Pero a qué se debe que este 20% de las personas ignore que son portadoras del VIH? El Dr. Rejean Thomas, presidente, director general y fundador de la Clínica médica L’Actuel, que es una pionera en el desarrollo de conocimientos en materia de VIH/SIDA, explica.

Se debe a que la gente subestima el riesgo. Y cuando los evaluamos, incluso la clientela a riesgo elevado, no han pasado una prueba desde hace 5 años. También está la estigmatización relacionada a una prueba positiva. Y quizá el desconocimiento de los tratamientos actuales. El VIH-SIDA no es hoy lo que era. El acceso a las pruebas y este Día es para recordarles a estas personas que pueden hacerse una prueba rápida y gratuita el mismo día.

Y cuando se habla de una prueba rápida, es verdaderamente rápida, porque una vez que se hace, las personas pueden saber un minuto más tarde el resultado. Lo único que puede retardar los resultados es si la persona tuvo una relación no protegida la semana antes de la prueba. En ese momento, el resultado no se aplica. Para que la prueba rápida sea fiable la última relación no protegida debe haber sido mínimo 3 meses antes.

El Dr. Thomas dice que las personas a riesgo que no se hacen pruebas de detección son responsables de 50% de los casos de transmisión. Es decir la mitad de los casos de trasmisión del VIH-SIDA proviene de ese 20% que es portador del virus y no lo sabe. Lo paradójico, dice el Dr.Thomas es que esa iniciativa de crear el Día Nacional de Detección rápida, sea un iniciativa comunitaria financiada por las compañías farmacéuticas. Es bueno para las farmacéuticas que haya nuevos casos de VIH.

Y eso fue lo primero que me llamó la atención al ver ese documento. ¿Dónde está la salud pública de Canadá, de Quebec? Eso es exactamente lo que digo desde hace años. Estamos en plena explosión de enfermedades transmitidas sexualmente. Hay 300 nuevos casos anuales de VIH en Quebec. No es la enfermedad que era pero sigue siendo una enfermedad grave. Pero es sobre todo una enfermedad que se puede prevenir. Es lamentable que hayamos bajado los brazos después que la mortalidad por el SIDA haya disminuido gracias a los medicamentos. Y que la gente tenga una calidad de vida relativamente normal con respecto a los medicamentos antiguos.

El Dr. Rejean Thomas dice que ya no se ven campañas de prevención desde hace varios años. Incluso, ni siquiera para el Día Mundial del SIDA se hace una campaña de prevención. El SIDA dejó de ser una prioridad para las autoridades y esto es lamentable, agrega el Dr. Thomas.

Título de caja Es lamentable porque el número de casos no disminuye prácticamente. Es estable con 300 casos de VIH, pero el promedio de edad de la mayoría de los casos es entre 20 y 24 años. Y asociado a esto vivimos una explosión de las otras enfermedades transmitidas sexualmente que también tienen consecuencias importantes tales como la gonorrea, clamidia y la sífilis que había desaparecido.

Con respecto a este Día Nacional de Detección rápida del SIDA, a partir de este miércoles 27 de junio y de todos los otros venideros, las personas a riesgo pueden presentarse a los sitios destinados a ese efecto y hacerse una prueba de forma gratuita.

Si esa prueba rápida es positiva, se hace otra prueba de confirmación y si esta confirma la detección del virus, se dirigen las personas a los lugares donde puedan tener acceso a tratamientos.

El Dr. Rejean Thomas, presidente, director general y fundador de la Clínica médica L’Actuel, clínica pionera en el desarrollo de conocimientos en materia de VIH/SIDA, afirma estar contento de ver que a partir del mes de septiembre próximo, al regreso a clases, se reintroducirán los cursos obligatorios de educación sexual en las escuelas públicas primarias y secundarias de la provincia. Algo que él personalmente viene pidiéndole al gobierno de la provincia desde hace 15 años.

Patrick Masbourian entrevistó al Dr. Rejean Thomas.