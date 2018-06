Transmountain: Aún siendo proprietaria de un oleoducto, Canadá podrá continuar lucha contra cambios climáticos

©iStock/tolgart |

Evidentemente, la compra de este oleoducto es una medida extraordinaria y no significa de ninguna manera que se nacionalice el sector de los oleoductos en su conjunto. El gobierno es proprietario del oleoducto de manera temporal, según lo que dijo, para dar tiempo a que los aspectos legales de este proyecto se concreten. A los canadienses, este tiempo nos permitirá ver si esta inversión es positiva o no dependiendo de cómo se desarrolla el proyecto en los proximos meses y hasta años. Podría ser que una vez que el proyecto Transmountain será vendido a un inversor del sector privado a un precio mayor del que lo compramos, los canadienses sacaremos un provecho financiero. Pero por el momento no lo sabemos porque la razón por la que el gobierno lo compró es justamente la incertidumbre.