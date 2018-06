Una ministra canadiense cree que las “cuentas parodias” en redes sociales representan un robo de identidad

La Ministra Federal de Medio Ambiente, Catherine McKenna, dice que las cuentas en los medios sociales que deliberadamente tratan de engañar a los usuarios de Internet es una forma de robo de identidad del que las autoridades deben ocuparse.

La propia McKenna fue el blanco de una cuenta de parodia que fue removida de Twitter el martes después de que la ministra hiciera una queja formal a este efecto. La cuenta reapareció unas horas más tarde con un nombre ligeramente diferente.

©iStock/maxkabakov

La cuenta utiliza la misma foto que la cuenta personal de Twitter de la Sra. McKenna, y aunque la biografía indica que es una parodia, el sitio de Twitter aparentemente lo considera una violación de su política de no hacerse pasar por otra persona en línea.

Un funcionario de Twitter dijo que la compañía no hizo comentarios sobre archivos específicos, pero señaló que en tal caso, se le habría dicho al titular de la cuenta por qué se había cerrado la cuenta.

La oficina del primer ministro Justin Trudeau confirmó el miércoles que la oficina de McKenna le pidió a Twitter que prohibiera la cuenta, argumentando que no era una “parodia” sino una “suplantación o personificación”, contra la cual la plataforma de medios sociales tiene reglas estrictas.

“La parodia es una cosa… Pero las cuentas de suplantación intentan engañar deliberadamente a la gente; es como el robo de identidad, y socava nuestra capacidad de mantener conversaciones productivas e informadas sobre asuntos que importan” La oficina de McKenna en un comunicado.

©iStock/pixelfit

Algunos expertos sostienen que las cuentas de parodia no deben cerrarse sólo porque al gobierno no le guste lo que hay en ellas. Dicen que las cuenta paródicas de políticos conservadores, entre ellos una, llamado Not Steve Harper, en línea desde 2009, no puede considerarse como ‘noticias falsas’.

La estratega conservadora y experta en medios de comunicación Alise Mills dijo que creía que el gobierno canadiense “fue demasiado lejos al exigir que se retirara esta cuenta en particular”. Las cuentas parodia no son noticias falsas”, argumentó.

El medio social Twitter permite cuentas de parodia, pero éstas deben incluir en la descripción una palabra que indique que es una parodia y no pueden usar nombres o identificaciones que sean los mismos que los de la persona que está siendo parodiada.

©iStock/RomanOkopny

En el caso del ministro federal, la cuenta parodia daba consejos de protección del ambiente, pero se burlaba de McKenna por supuestamente viajar en primera clase u ofrecer recortes de impuestos a los ricos.

McKenna dijo que ha visto “ataques personales, intimidación y acoso en Twitter y otras plataformas de medios sociales”, y afirmó no tener ningún problema con la parodia. Pero, en su opinión, las cuentas que deliberadamente tratan de engañar a la gente tienen motivos políticos y no deben ser ignorados.

Por su parte Alise Mills admitió que ella también vícitma de una cuenta parodia al creer que una comentario era verídico y retransmitirlo antes de que alguien a su alrededor le dijera que era una cuenta falsa. Las cuentas falsas que son problemáticos son los trolls que hacen llamado a la violencia o son humillantes, dijo la estratega.

Política relativa a las cuentas de parodias, comentarios y admiradores (la “política”) En Twitter, los usuarios pueden crear cuentas de parodias, fuentes de noticias, comentarios y admiradores, siempre y cuando respeten los requisitos que se especifican a continuación. ¿En qué circunstancias Twitter revisa las cuentas para asegurar el cumplimiento de esta política? Ante una queja sobre usurpación de marca comercial o suplantación de identidad, revisaremos la cuenta para garantizar que cumpla con nuestra Política.

Con informaciones de la Presse canadienne y Twitter.