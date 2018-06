Revisión del Código de la Seguridad Vial de Quebec

La Sociedad del Seguro Automóvil de Quebec, SAAQ por sus siglas en francés, es una entidad gubernamental provincial responsable de proteger a los ciudadanos contra los riesgos relacionados a la utilización de las rutas y contribuir a la aplicación de varias leyes y reglamentos.

Pero la SAAQ también administra el régimen público de seguro automóvil, que indemniza a las víctimas de los accidentes de la ruta y determina el costo del seguro; hace la promoción de la seguridad vial con campañas de sensibilización e información y vigila y controla el transporte vial de las personas y los bienes.

Pues bien, en el transcurso de los últimos meses ha habido ya varias revisiones de las reglas como las relacionadas con los conductores jóvenes, los conductores menores de 19 años, los motociclistas y los ciclistas. Pero a partir de este sábado 30 de junio el código de la seguridad vial de la SAAQ, será mucho más estrictos sobre todo en lo que respecta a las distracciones de los automovilistas que utilizan el teléfono celular mientras manejan y se exponen a multas bastante elevadas, explica Mario Vaillancourt, portavoz de la Sociedad del Seguro Automóvil de Quebec.

La revisión de la cual hablamos y que entra en vigencia este sábado 30 junio es la que está relacionada a los celulares y que ahora se ampliará a todos los dispositivos portátiles concebidos para transmitir o recibir información, tales como las tabletas, iPod, celular y otros dispositivos. Y las multas que hasta hoy eran de entre 80 y 100 dólares pasarán a partir de mañana de entre 300 a 600 dólares, más los gastos, para una primera infracción.

Y en caso de reincidencia la multa mínima se duplica y pierde 5 puntos de inaptitud. Y si en un período de 2 años, una persona reincide más de una vez, se le suspenderá el permiso de conducir por 3 días y puede ir hasta 7 y 30 días dependiendo del número de veces que la persona haya sido interceptada por este tipo de infracción. En otras palabras, se toma el problema en serio, dice Mario Vaillancourt.

Queremos ser disuasivos porque la distracción, incluyendo evidentemente el celular, que es responsable en buena parte de esa distracción, es la primera causa de las muertes en la carretera con 34%. Un deceso sobre 3 es bastante. Sin hablar de los heridos. Es una situación en la que se tiene que intervenir. Y desafortunadamente, son a menudo costumbres que las personas tienen mucha dificultad en cambiar.

Mario Vaillancourt dice que la gente piensa que porque solo toman algunos segundos para leer un texto o hacer otra operación con un dispositivo como esos no es nada grave. Lo cual no es cierto, porque no se mira la ruta, las personas se distraen y desafortunadamente provocan muchos accidentes con muertos y heridos.

En el pasado se utilizó la misma estrategia disuasiva para que se disminuyera el exceso de velocidad en las carreteras y funcionó, dice Mario Vaillancourt.

Efectivamente, si tomamos el caso del exceso de velocidad, el número de infracciones disminuyó porque en ciertos casos las multas fueron duplicadas. Sobre todo cuando se pasa cerca de una obra de construcción. Evidentemente, para cambiar los hábitos se necesitan varios medidas de forma simultánea y seguro que la vigilancia policial y las multas juegan un papel importante. A eso le agregamos las campañas de sensibilización.

Que es lo que la SAAQ viene haciendo desde hace varios meses, con anuncios en los medios y en los medios sociales. Y el objetivo último de toda esta operación es disminuir el número de accidentes, de heridos y muertos. Ahora bien, se encuentran en la mira todos los dispositivos electrónicos que tengan una pantalla que pueda presentar información y que esté situado de una forma tal que el conductor de un vehículo lo pueda ver directa o indirectamente. ¿Pero y los localizadores GPS? Mario Vaillancourt.

El gran principio es que el dispositivo ofrezca una información que sea una ayuda para conducir y tiene que estar fijo en un soporte. Está claro que el GPS lo es, entonces se puede seguir utilizando pero el dispositivo deberá estar fijado a un soporte sólido y no debe obstruir la visión. A menudo está en el medio del vehículo para no obstruir tampoco las maniobras. Estos dispositivos siguen siendo permitidos porque que se consideran como una ayuda para conducir.

Todas estas medidas forman parte de los nuevos códigos de seguridad vial y de la estrategia disuasiva de la Sociedad del Seguro Automóvil de Quebec, SAAQ por sus siglas en francés.

Otras medidas se instaurarán para la primavera de 2019, tales como el antiarranque automático para el alcohol obligatorio a partir de la segunda infracción, los asientos de bebé para autos. Pero este viernes 29 de junio es el último día en que las medidas relacionadas a la utilización de los celulares cuando se está al volante cambian y las nuevas entrarán en vigencia a partir del sábado 30 de junio.

¿Y cómo son las reglas con respecto a la utilización de los teléfonos celulares en su país mientras se maneja? Esperamos sus comentarios.

Patrick Masbourian entrevistó a Mario Vaillancourt.