López Obrador, Trudeau y el futuro incierto del TLCAN

En una sorprendente victoria, Andrés Manuel López Obrador fue elegido como el nuevo presidente de México, lo que garantiza cambios radicales para los mexicanos.

El electo presidente de 64 años se aseguró un amplio mandato en las elecciones celebradas el domingo, después de que prometió importantes reformas en la lucha contra la corrupción, la violencia y la restricción de las libertades individuales y sociales.

Para Canadá, su victoria podría significar grandes cambios para un socio comercial clave, en medio de las negociaciones del TLCAN.

Andrés Manuel López Obrador saludó este lunes a decenas de miles de simpatizantes con banderas en la céntrica Plaza Zócalo de la Ciudad de México. “Dejen de lado sus intereses personales, no importa cuán legítimos sean”, les dijo. Y luego hizo una promesa, la de defender las libertades sociales e individuales, la libertad empresarial y la libertad de expresión.

Sus oponentes le concedieron la victoria menos de una hora después de que se cerraran las urnas. Y con los votos ya contados, tiene un 54 por ciento de apoyo en la cámara baja del Congreso. Su partido ganó más del 70 por ciento de los escaños.

Y aunque se trata de una victoria para él, también es un repudio para la clase política con el presidente saliente Enrique Peña Nieto y su partido PRI a la cabeza.

El primer ministro Trudeau felicitó a López Obrador por su victoria y dijo: “Espero trabajar estrechamente” con él para “profundizar” lo que él llamó “la vibrante asociación entre nuestros dos países”. ¿Será posible?

Consecuencias para Canadá si se negocia bilateralmente

El presidente electo mexicano ha sido crítico con el TLCAN en el pasado, y en junio dijo que México podría sobrevivir al colapso del acuerdo centrándose en cambio, en los mercados internos.

Para Duncan Wood, del Wilson Center’s Mexico Institute, la victoria de López Obrador podría tener graves consecuencias para Canadá:

“Antes que nada no tenemos idea de cómo será la relación con Canadá. Si considera o no a Canadá como un aliado importante. Aceptar completamente un acuerdo bilateral con EE.UU tendría una implicación dramática para Canadá. Imagine una situación donde Canadá está aislado y México negocia solo con Estados Unidos”.

Este lunes López Obrador le dijo a Milenio TV que México buscará permanecer en el TLCAN y que mantendrá al actual equipo mexicano que renegocia el pacto comercial.

Sobre lo que la elección del López Obrador podría significar para el futuro del TLCAN y la relación con Canadá, el programa del radiodifusor público, The Current, invitó a dos especialistas para analizar esta nueva coyuntura política.

Christopher Sands, profesor y director del Centro de Estudios Canadienses de la Universidad Johns Hopkins y Judith Teichman, profesora de ciencias políticas y desarrollo internacional en la Universidad de Toronto.

Dada la importancia del tema, transcribimos la entrevista con ambos expertos.

Un escenario difícil para AMLO

Judith Teichman, ¿qué piensa de la posición de Duncan Wood de que López Obrador podría hacer un trato bilateral con los estadounidenses, dejando a Canadá aislado?

Bueno, antes que nada, creo que el que quiere un acuerdo bilateral es Donald Trump. Eso lo dejó bien en claro. Ahora bien, México tiene que tener un acuerdo con EE. UU porque su economía está muy estrechamente integrada.

Creo que se va en la dirección de acuerdos bilaterales, uno con Canadá y uno con México.

El problema con un acuerdo bilateral entre México y EE. UU es que AMLO tiene que tener mucho cuidado porque podría ser acusado de haber cedido. Depende de cómo ese acuerdo sea firmado.

Recordemos lo que sucedió con Peña Nieto, cuando lo vieron derrumbarse ante Donald Trump al invitarlo a México. Hubo protestas generalizadas en las calles de México y una gran hostilidad hacia el gobierno. Entonces, si se llega a acuerdos bilaterales, AMLO estará en un lugar difícil porque necesita un acuerdo con Estados Unidos, por un lado. Pero por otro lado, no puede firmar algo que no funcione bien para México. Y si declara que el acuerdo es bueno para México, Donald Trump va a tuitear algo muy diferente, y será algo así como “oh no, es mejor para Estados Unidos”, lo que le va a crear problemas políticos a AMLO.

Entonces el escenario va a ser muy difícil.

El desafío de trabajar juntos para México y Canadá

Christopher Sands ¿Cuán probable es que AMLO abandone las negociaciones trilaterales del TLCAN?

Es difícil saber qué piensa AMLO de Canadá como su socio. Canadá ha hecho un trabajo increíble en el contexto de las negociaciones desde que Justin Trudeau asumió el cargo para tratar de impulsar las relaciones entre Canadá y México y desarrollar relaciones realmente personales con figuras clave en México. Eso es un cambio real. Stephen Harper tuvo una relación mucho más polémica con México. Al mismo tiempo, AMLO es un político antiestablishment que va a sacudir las cosas en México. Seguramente incorporará muchas caras nuevas. Así que Canadá tiene mucho trabajo por delante para desarrollar el tipo de relación que existe actualmente.

Después de las fracasadas negociaciones con EEUU, tanto Canadá como México habían dicho que no iban a jugar el uno contra el otro. Que iban a mantener un frente común. Y creo que el desafío es mantener ese frente común en marcha. Creo que será mucho más difícil con los nuevos actores en México, pero no es imposible.

¿Elecciones anticipadas en Canadá?

Christopher Sands, usted tiene una teoría de que la renegociación del TLCAN con la elección del nuevo presidente mexicano podría adelantar las elecciones en Canadá.

Si entramos en un escenario con dos acuerdos bilaterales paralelos con Estados Unidos, México probablemente sea el primero en la fila. AMLO quiere un tratado que le permita resolver algo y salir de la incertidumbre. Creo que AMLO es una especie de mezcla de Donald Trump y Justin Trudeau. Al igual que Donald Trump, es un populista antiestablishment, contará en su gobierno con una mayoría de gente nueva y con experiencia limitada en el gobierno, al igual que la mayoría en la legislatura, lo que podría ser un factor importante. Por otro lado, al igual que Justin Trudeau, es un progresista a quien le importa mucho la desigualdad de ingresos que existe en México.

Esa dinámica es bastante interesante. Ahora, si seguimos en esa línea, el problema es que Justin Trudeau tiene una elección prevista para octubre de 2019. Y la realidad ahora es que Donald Trump está presionando más a Justin Trudeau.

Trudeau podría tener interés en convocar elecciones anticipadas y obtener un mandato para volver reforzado a la mesa de negociaciones, porque así no tendrá que preocuparse de que Donald Trump esté tuiteando tratando de socavarlo a él y al gobierno liberal durante las negociaciones y forzarlo a hacer concesiones.

Un electorado muy heterogéneo votó a AMLO. ¿Podrá satisfacer a todos?

Judith Teichman, Amlo fue exalcalde de la Ciudad de México pero proviene del sur de México y se identifica con la gente de allí, cuenta con mucho apoyo de pequeños agricultores, productores de maíz. ¿Qué tan importante es eso en todo el contexto del TLCAN?

Bueno, tiene una sólida base social de alrededor de un tercio del público votante. Y mucho de ella se centra en el sur de México con agricultores pobres. El impacto del TLCAN en la agricultura ha sido una parte importante del tratado. Entonces tiene que tomar una posición en el sector de la agricultura. Ahora cómo lo hará es una pregunta abierta. Se ha referido a subsidios, generosos subsidios a pequeños agricultores porque han sido diezmados y ellos son fuertes partidarios de AMLO.

También habló sobre la protección laboral, que es un área en la que podría llegar a un acuerdo con Canadá. Entonces creo que esos son los tipos de problemas que se presentarán.

Debemos recordar que López Obrador ha llegado al poder con casi el 54 por ciento de los votos y cuenta con el apoyo de mucha gente que no proviene de esa base de apoyo tradicional. También ha reclutado en su partido a personas provenientes de la derecha y de la izquierda. Entonces tiene un electorado muy heterogéneo al que tiene que responder.

Y la pregunta en mi mente es cuán diferente va a ser su gobierno de los anteriores, porque una cosa que se debe recordar es que AMLO comenzó políticamente en el PRI, que es el partido que acaba de ser derrotado. Fue alcalde de la Ciudad de México. Él tiene muchos aliados, pero no todos son de la izquierda política. Entonces, realmente no sabemos qué tipo de gobierno será. No sabemos hasta qué punto mantendrá las promesas que le hizo a su base política.

Muchas veces en América Latina llegan gobiernos elegidos que prometen ayudar a los pobres y hacer las cosas diferentes pero eso no sucede, porque terminaron llegando al poder con una retórica que les permite triunfar gracias a una base de apoyo muy heterogénea. Es posible que él no cambie las cosas tanto. Lo que sería un escenario terrible dadas las altas expectativas que se han creado. Es una posibilidad.

El nuevo entorno de negociación

Es un gran cambio en México Chris Sands.

Creo que es un gran cambio. En lo que concierne a Canadá, hay dos personas que jugarán un papel importante. La asunción de López Obrador será el 1 de diciembre de 2018. Así que vamos a tener un período en el que habrá dos gobiernos que se superpondrán. Seguramente que el gobierno de Peña Nieto contará con nuevas caras en su equipo de negociación, del entorno de López Obrador.

Una de ellas va a ser Jesús Seade Helu que ya ha sido designado por López Obrador como su negociador del TLCAN. Él es una figura muy conocida. Fue negociador de México, negociador comercial de la Ronda de Uruguay. Fue funcionario del FMI en Washington por más de una década. Fue el primer director general adjunto de la OMC. Y es cercano a Bob Tiser, representante comercial de EE. UU desde hace más de 20 años. Es una figura importante que conoce bien la situación.

Por otra parte, Pierre Alarie, embajador de Canadá en la Ciudad de México es un hombre clave con mucha experiencia corporativa. Él tiene muchas relaciones para construir en los próximos meses.

RCI/CBC

El periodista Mike Finnerty conversó con los dos expertos sobre cómo esperan que López Obrador maneje el TLCAN en el futuro, y lo que eso significa para Canadá.