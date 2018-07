Quebequense explota errores de líneas aéreas para encontrar vuelos baratos

Alexi Roy es un joven empresario quebequense, programador informático y viajero empedernido, creador del sitio levoldalexi.com, un sitio internet que permite tener acceso a vuelos baratos hacia cualquier destinación en el mundo. El sitio internet de Alexi está en línea desde hace solo 4 meses y hace ya 2 años que él trabaja en ese proyecto.

Alexi cuenta que la idea surgió una vez que se encontraba de viajes en Indonesia y a partir de ese lugar él quería continuar su viaje hacia cualquier otro lugar del mundo en cualquier momento. Alexi quería simplemente encontrar la mejor ganga o el vuelo más barato y ver si ese sitio lo inspiraba o le gustaba.

Pero desafortunadamente no encontró ningún sitio quebequense lo suficientemente potente como para hacer ese tipo de búsqueda. Estilo: “búscame para el próximo año la mejor ganga o un error de las compañías aéreas”. Y como no lo encontró, utilizó sus propios conocimientos de programador informático para crear su propio sitio rastreador de vuelos baratos y errores de precio de las líneas aéreas.

Alexi creó un programa capaz de seguir en tiempo real el mercado aéreo para poder detectar los errores entre otros, porque las “compañías aéreas cometen errores y algunas veces, errores mayores, dice Alexi Roy.

Son a menudo errores manuales, porque detrás de esas grandes compañías hay humanos que se pueden equivocar. Que tienen que entrar un precio de 1500 dólares en el sistema, pero por cualquier circunstancia se les olvidó un cero esa mañana y sale a 150 dólares. Y yo estoy ahí para aprovechar ese error. Una vez encontré un vuelo Montreal-París ida y vuelta por 195 dólares en el mes de diciembre pasado. Cuando el precio es más o menos de 900 dólares ida y vuelta.

Una rebaja que lo ayudó a perseverar en su idea de crear un sitio para rastrear esos errores. Pero, para poder acceder a esta información, la gente tiene que inscribirse a su sitio, porque no es un sitio donde los individuos puedan hacer búsquedas. Entonces en el espacio de algunos meses ya más de 100.000 personas se han inscrito a su sitio. Y de ese número 5.000 se inscribieron al servicio “Premium”, que les cuesta 5 dólares mensuales. Esa cuota mensual les permite recibir las alertas de errores y mejores rebajas, dice Alexi Roy..

Ese es el modelo que prefiero. No se puede hacer ninguna búsqueda en mi sitio. Hay que dejarse inspirar por mis alertas. Yo hago la búsqueda día y noche y trabajo mucho para encontrar esos errores y cuando los encuentro les envío un correo diciéndole a mis clientes que encontré algo excepcional hacia tal destino. Y les digo exactamente cómo reservar esa ganga. En qué sitio la encontré y lo que tiene que hacer. Al mismo tiempo les envío un pequeño editorial de viaje.

La forma como trabaja Alexi es que si encuentra un error o una ganga para un lugar X, él se informa y si los clientes no habían pensado en ese lugar, él les informa las ventajas que tiene ir a ese lugar X en esa fecha, porque hay tal y tal tipo de actividad.

Las personas que se inscriben gratuitamente al sitio reciben solo 30% del volumen de información que este genera. Y para recibir toda la información se tienen que inscribir al modelo “Premium”, que les cuesta 5 dólares mensuales. Alexi Roy dice cuál el objetivo con su sitio levoldalexi.co.

Por el momento levoldalexi es mi bebé y no tengo la intención de venderlo. Voy a tratar que crezca lo más que pueda. Siento un gran placer de trabajar en ese proyecto. Me levanto todas las mañanas, contento de trabajar en eso. Me gustaría tener un millón de quebequense inscritos en mi sitio. Ahora tengo 100.000 pero quiero tener un millón de personas que reciban lo que encuentro.