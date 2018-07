Canadá: basta de ser amable con Trump dice ex congresista mexicano

‘No podemos ser aliados si no somos amigos. Y esta no es una forma de tratar a los amigos». “Estados Unidos es un país con importantes desafíos de seguridad nacional y solo al tener un Canadá y México que sean cooperativos pueden realmente hacer las cosas”.

Un ex congresista mexicano y miembro fundador de un grupo de expertos con sede en México dice que es hora de que Canadá suelte los guantes en su lucha comercial con Estados Unidos.

Hablando en el programa del radiodifusor público Power & Politics de CBC News Network el martes, Agustín Barrios Gómez dijo que Canadá necesita entender que vive en un mundo nuevo donde la amistad que lo vinculaba con su vecino del sur “ya no existe con la administración actual” en Washington.

“Esta política de apaciguamiento, o esta política de jugar bien que intentó el gobierno de Trudeau al principio, creo que ese momento ha terminado”, le dijo Gomez, fundador del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores, a la periodista Catherine Cullen.

“Tenemos que sentarnos y ver cuáles son los intereses nacionales de cada país y tener muy claro que no podemos ser aliados si no somos amigos. Y esta no es una forma de tratar a los amigos”.

Gómez señaló que el presidente entrante de México, Andrés Manuel López Obrador, no tiene vínculos con las grandes empresas a diferencia del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, por lo que tendrá las manos más libres, no estará en deuda con los intereses comerciales de la misma manera.

“Creo que va a ser un mejor negociador debido a esto”, dijo Gómez. “En términos de estándares laborales y aumento de salarios, creo que AMLO va a estar mucho más abierto a eso que la administración saliente, que tenía muchos lazos con el sector de las grandes empresas”.

Gómez, quien dijo que ha hecho campaña con López Obrador, aconsejará al presidente que utilice los intereses de seguridad del gobierno de Estados Unidos como palanca en las negociaciones comerciales en curso con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

“Una de las cosas que comparten Canadá y México es el hecho de que Estados Unidos depende de ambos países para su supervivencia”, dijo Gómez. “Estados Unidos es un país con importantes desafíos de seguridad nacional y solo al tener un Canadá y México que sean cooperativos pueden realmente hacer las cosas”.

También dijo que Canadá y México deberían mantenerse unidos en lugar de dejarse tentar de firmar acuerdos comerciales bilaterales por separado, algo que Trump ha pedido.

“Sería un gran error por parte de ambos Canadá y México tratar de hacer acuerdos por separado, porque la idea detrás de eso es que Estados Unidos siente que será más libre de presionar si lo hace en negociaciones bilaterales “, dijo. “No hay que equivocarse al respecto”.

La tensión en la relación comercial entre Canadá y los EE. UU ya está empezando a elevar el costo de la construcción y la manufactura en los Estados Unidos, según Sandy Baruah, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Regional de Detroit.

Cámara de Comercio de Estados Unidos apoya a Canadá por aplicar aranceles a su país

“Las empresas estadounidenses están prestando atención. Realmente han tocado fondo”, le dijo Baruah a la periodista Catherine Cullen el martes. “Empresas tan grandes como General Motors y tan pequeñas como Lucerne [International] están hablando realmente sobre el impacto directo sobre la gente que van a poder emplear, y su rentabilidad financiera está muy en juego”.

Al preguntársele si apoyaba la medida de Canadá de aplicar aranceles a las importaciones estadounidenses como represalia por los aranceles estadounidenses sobre aluminio canadiense (10 por ciento) y acero (25 por ciento), Baruah dijo: “Absolutamente”.

“No quiero abogar por que las naciones pongan aranceles que obstaculicen el crecimiento económico y obstaculicen la creación de empleos, ya sea aquí o en otros lugares, pero eso es lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Canadá”, dijo.

“Ciertamente entiendo y simpatizo con la posición canadiense del primer ministro Trudeau de que si se enfrentan a un conjunto unilateral de aranceles impuestos por Estados Unidos, es natural que otras naciones respondan”.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, el mayor grupo empresarial del país, lanzó una campaña nacional el lunes para oponerse a los aranceles impuestos por la administración Trump a sus aliados.

Baruah expresó su preocupación por la amenaza de la administración Trump de imponer aranceles adicionales, esta vez a la industria automotriz. Señaló que del 25 al 35 por ciento de un automóvil ensamblado en los EE. UU está compuesto por partes de todo el mundo.

Dijo que las tarifas en la industria automotriz aumentarían el costo de un automóvil fabricado en Estados Unidos para un comprador estadounidense en hasta $ 3,000.

“No puedo entender por qué queremos romper el TLCAN, y creo que la comunidad empresarial está unida frente al hecho de que el TLCAN debe mantenerse intacto”, dijo.

“La primera regla de un nuevo TLCAN es: no hacer daño”.