Quinto aniversario de la tragedia del Lac Mégantic

Un sábado 6 de julio del 2013, hace exactamente 5 años hoy, se produjo una de las peores, sino la peor tragedia ferroviaria que jamás se haya producido en la provincia de Quebec. El descarrilamiento de un tren cargado con cisternas de petróleo en la pequeña ciudad de Lac Mégantic, causó la muerte y la desolación en esta apacible ciudad.

En la mañana de ese sábado 6 de julio, las imágenes que nos llegaban eran apocalípticas. Eran las imágenes de una ciudad en llamas donde 47 personas perdieron la vida. A partir de ese momento la vida de esta pequeña ciudad y la de sus pobladores se dividió entre antes y después del desastre. Casi toda la población de la pequeña ciudad quedó traumatizada.

Según los resultados de un estudio longitudinal desde el año 1 de la tragedia, llevado a cabo por el Centro Integrado Universitario de Salud y Servicios Sociales de la región de l’Estrie, donde está ubicada la ciudad de Lac Mégantic, 3 de cada 4 personas que estuvieron expuestas al incendio provocado por el descarrilamiento del tren en la ciudad, sufrieron manifestaciones de estrés post traumático a niveles que van de mediano a elevado.

Según el estudio, la mayoría de estas personas son funcionales pero sufren de pesadillas recurrentes, flashback y una propensión a evitar los lugares que les recuerden la tragedia e incluso una tendencia a esquivar los pensamientos que se las recuerde.

Anoche hubo una caminata silenciosa en la ciudad que salió de la iglesia hacia el cementerio. Entre las personas que participaron en esta marcha se encontraba Colette Roy Laroche, que era justamente la alcaldesa de la ciudad en el momento de la tragedia. En entrevista con la radio francesa de Radio Canadá esta mañana, después de un largo silencio, ella cuenta el estado anímico en el que se encontraban los participantes.

Cuando nos encontramos en la iglesia antes de la caminata, yo sentía una gran calma y una gran serenidad entre todos los ciudadanos presentes. Y de alguna forma me reconfortó sentir ese espíritu de solidaridad, pero al mismo tiempo ese espíritu de esperanza que sentíamos entre la gente.

La ex alcaldesa dice que cuando se hizo otra caminata parecida durante la medianoche de la Navidad del 2013, la atmosfera de la caminata de esa noche era bien diferente a la que reinaba en la de anoche.

Ella dice que está claro que no todo el mundo vive el duelo de la misma forma y no todas las personas se restablecen al mismo ritmo. Pero desde el último año se nota entre la gente un restablecimiento progresivo y esto por varias razones. Primero porque los servicios de salud y los servicios sociales han estado muy presentes para ayudar a la gente en su proceso de recuperación tanto física como psicológica. Pero hay otro aspecto muy importante.

Está también todo el lado de la reconstrucción del sector de la ciudad que se quemó. Eso es algo más visible. Vemos que se levantan nuevos edificios en el sector damnificado. Además de la ordenación del territorio y los cambios físicos y paisajistas. Eso nos permite ver un nuevo centro en la ciudad que se está reconstruyendo.

Colette Roy Laroche dice que en la actualidad, cuando se encuentra en actividades públicas en tanto que ciudadana, no se siente en el mismo papel de alcaldesa en el que se encontraba cuando sucedió la tragedia. Ella ahora se siente sobretodo como una ciudadana común y corriente como todo el mundo. Sin embargo, es solo desde hace algunos meses que se siente más cómoda de participar en eventos colectivos.

Antes yo me sentía verdaderamente frágil, demasiado frágil. Porque como no recae más sobre mí la responsabilidad de la ciudad, entonces ahora siento mucho más el peso de lo que vivimos y las emociones vienen más fácilmente a flote.

La ex alcaldesa dice que durante todo ese tiempo, desde que dejó su cargo, ella se hizo discreta y no quería dar entrevista porque ya no era más su papel de estar siempre presente y visible. Pero para este quinto aniversario aceptó hablar porque en el momento de la tragedia era ella y el Consejo municipal los que tenían la responsabilidad del destino de la ciudad.

Ahora se siente más libre de hacerlo e incluso le sugiere a sus conciudadanos de hablar de lo que vivieron porque ese es un ejercicio liberador. De hecho, los resultados del estudio longitudinal hecho por el Centro Integrado Universitario de Salud y Servicios Sociales de la región de l’Estrie, muestran que 5 años más tarde el tejido social de esta pequeña comunidad se ha solidificado. Y esto gracias a una serie de iniciativas de movilización comunitaria que ha emergido desde entonces, entre otras la de una red de voluntarios que hace descubrir la ciudad a los turistas que la frecuentan.

Desde hace alrededor de un año, estas visitas personalizadas, permiten a unos 15 ciudadanos de Lac Mégantic contar lo que sucedió en su ciudad, hablar de lo que vivieron y de qué forma ese drama cambió sus vidas.

Los responsables del estudio afirman que se está lejos aquí de la psicoterapia, pero que estas actividades le caen bien a la gente, porque les permite evolucionar en el plano psicológico y de cierta forma de retomar nuevamente el control de sus vidas, de implicarse como ciudadanos y de participar en la reactivación de la ciudad.

Patrick Masbourian entrevistó a Colette Roy Laroche.