El grupo Megative se presentó en el Festival Internacional de Jazz de Montreal

Gus van Go es un músico y productor canadiense conocido sobre todo por su trabajo con la banda de Montreal The Stills, con la que hizo arreglos en 3 de sus discos y trabajó también en la producción, la mezcla y la escritura. Un dato interesante es que Gus van Go, cuyo nombre de pila es Gustavo Coriandoli, nació en Mar del Plata, Argentina, y llegó con su familia a Canadá a los 5 años en 1973.

Comenzó su carrera musical como cantante y guitarrista en la banda-culto de Montreal Me Mom & Morgentaler, muy conocida por sus espectáculos teatrales y extravagantes. En la actualidad es miembro del grupo neoyorquino Megative que se presentó este viernes en el Festival Internacional de Jazz de Montreal.

Gus van Go vive desde hace 20 años en Nueva York, pero viene a menudo a Montreal donde sigue viviendo su familia. En un momento de su vida, el argentino-canadiense decidió que su carrera como músico en el escenario había terminado y trabajaba más en los arreglos, la composición y la realización. Pero después de 15 años de ausencia en el escenario el grupo Megative lo convenció de regresar.

Yo no quería verdaderamente regresar al escenario, pero quería hacer otro disco. Tenía cosas que decir. Tim, el cantante de Stills y yo hablamos de la idea de Megative hace 10 años. Finalmente grabamos el disco y había que hacer espectáculos.

La idea de Gus van Go era de trabajar en un reggae fuerte y oscuro al mismo tiempo político y social con sonido antillano, sin que fuera un reggae tradicional en el estilo que escucha cuando uno se encuentra de vacaciones en Jamaica. Sino más bien un estilo de reggae que existió ya en la década de los 70 y que algunos llamaba reggae apocalíptico, muy popular en Europa y en particular en Londres.

En esos años en Londres se mezclaron los rasta y los punk para estar en contracorriente y para hablar de su desesperación. Tim y yo siempre escuchamos y estuvimos muy influenciados por esa música. Incluso, Me Mom & Morgentaler también estuvo muy influenciado por esa época. Y yo deseaba mostrarle esa música a Norteamérica.

Gus van Go afirma que el ambiente político actualmente es muy similar al de aquella época, con un racismo cada vez más presente en Estados Unidos e incluso también en Canadá y a su juicio, ese tipo de música es pertinente hoy en día.

Muchos músicos y cantantes quebequenses como los Cowboys Fringants, Les Trois Accords, Xavier Caféine, Dumas, Robert Charlebois y otros buscan ese toque que ellos buscan y que solo Gus van Go y Megative les pueden ofrecer. ¿Pero porqué?

Bueno, yo hablo francés. Y con Me Mom & Morgentaler teníamos un pie en el escenario musical francófono y el otro en el escenario anglófono canadiense. Yo pienso que me buscan porque cuando trabajo un disco con un grupo me entrego completamente porque cuando era joven con Me Mom & Morgentaler siempre sentí que no tenía ayuda.

Gus van Go dice que en sus principios como músico se sintió solo, sin ayuda y sin un mentor. Es por esa razón que se implica y siente que forma parte del grupo con los que está trabajando. Y piensa que los otros artistas sienten eso cuando trabajan con él. Gus van Go y Megative se presentaron este viernes en el Festival Internacional de Jazz de Montreal.

Patrick Masbourian entrevistó a Gus van Go