La Inteligencia Artificial en la justicia en Quebec, ¿ficción o hipótesis realista?

Ciertamente, la Inteligencia Artificial (IA) está penetrando en diversos ámbitos de nuestra sociedad y se proyecta en espacios donde uno nunca hubiera pensado. En este caso, el horizonte de la justicia se vislumbra como un posible escenario para la implementación de la IA en casos particulares, como por ejemplo, un algoritmo para ayudar a determinar si una persona debe llevar un caso a la corte o, en el caso de los jueces, utilizar esta herramienta para decidir la sentencia a ser impuesta.

En realidad este tipo de estrategias para la inclusión de la IA en ciertas aristas de la justicia no son nuevas. A fines del año 2016 investigadores de varias universidades estadounidenses y británicas habían testeado experimentalmente y con bastante éxito un algoritmo informático capaz de analizar casos particulares y dictar sentencias en forma automatizada. En este caso, los investigadores de dicho proyecto habían utilizado un cúmulo de casi 600 casos reales sobre torturas, actos degradantes entre otros, que ya habían sido juzgados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como base de datos para analizarlos y luego, a partir de ese aprendizaje, el algoritmo pudiera reproducir el proceso y de esa manera sacar sus propias conclusiones y emitir un veredicto. En aquel momento las pruebas fueron concluyentes y fue demostrado que dicho software era capaz de razonar en un 79% como lo había hecho el juez de turno.

Si bien no hay una relación directa entre aquellas pruebas y este nuevo proyecto que se está llevando a cabo en Montreal, los indicios de ese y otros cientos de proyectos similares indican que la utilización de la IA en este tipo de procesos podría ser de gran ayuda para acelerar procesos que suelen ser extremadamente largos y lograr que los jueces sean quizás más objetivos en el momento de la toma de decisión sobre casos puntuales.

Igualmente, para que quede constancia de que en realidad un robot no será el reemplazante de un juez, los responsables del proyecto insisten en dejar en claro que una decisión tan importante como si una persona irá a la cárcel o no, no quedará en manos de una máquina sino que éste algoritmo ayudará a los responsables a determinar un fallo más equilibrado.