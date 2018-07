Alpinista quebequense murió en la ascensión del K2 en Pakistán

Serge Dessureault, un alpinista quebequense de 53 años, murió este sábado 7 de julio por la mañana durante la ascensión del K2, la segunda montaña más alta del mundo y según los alpinistas, una de las hermosas pero también una de las más peligrosas del mundo, que se encuentra situada en el norte de Pakistán, en la frontera con China.

Serge Dessureault, un bombero de la ciudad de Montreal, se cayó durante su ascensión cerca del campamento 2, que se encuentra a 6.700 metros de altitud. Su cuerpo fue encontrado, pero se ignoran las circunstancias de la caída. Él quería ser el primer quebequense en llegar a la cumbre del K2. Su ascensión es considerada como una de las más arduas y la montaña es conocida por sus difíciles condiciones meteorológicas.

El K2 tiene solo unos 230 metros menos que el Monte Everest, el pico más elevado del mundo, pero solo 378 personas, entre las cuales 2 canadienses, han logrado llegar hasta la cumbre contra 5.000 para el Everest. Cerca de 100 personas han muerto en el intento.

El programa matinal de la radio francesa de Radio Canadá conversó esta mañana con Mario Dutil, conferencista y alpinista, que en 2004 se convirtió en el quinto quebequense en llegar hasta la cumbre del Everest. En 2006 intentó escalar el K2, pero a mitad de camino decidió abandonar, más o menos en el lugar donde Serge Dessureault perdió la vida el sábado pasado.

Mario Dutil dice que las montañas son extraordinarias y extremadamente atractivas pero están estrechamente ligadas a muy altos riesgos también extremadamente elevados. Y según él, el K2 es una muy hermosa montaña.

El único problema con el K2 es que es tan inclinado, que es extremadamente peligroso a nivel de las avalanchas. En el 2006 cuando intenté y me regresé yo vi alrededor de 13 avalanchas que pasaron muy cerca de mí. Al ver eso me dije: Voy a parar porque si no me voy a morir aquí. En un momento dado en la montaña hay que saber hacer la distinción entre la tenacidad, la cual es importante para escalar las grandes cumbres, y temeridad. Hay que saber hacer la distinción entre las dos y no es siempre fácil hacerlo.

En el caso de Serge Dessureault todavía no se sabe con precisión qué sucedió y qué pudo haber provocado su caída. Lo que sí sabe Mario Dutil, es que el abandonó la escalada donde Dussereault perdió la vida. Él dice que el problema con el K2, aunque el alpinista sea muy técnico, muy prudente, que tenga un muy buen juicio y que haya planificado todo muy bien, a pesar de todos esos elementos, es que esa montaña es imprevisible.

Cuando los alpinistas duermen en el campamento 2, se duerme prácticamente en un ángulo de 45 grados, sobre una pared de hielo. Es exactamente lo que los manuales dicen que no hay que hacer jamás. “En el K2 hacemos siempre lo contrario de lo que nos dicen de hacer debido a que la montaña está hecha así y cualquier cosa puede suceder aunque seas muy prudente”, dice Mario Dutil.

Yo soy alguien extremadamente prudente y planificador. Escalé más de 60 montañas en el mundo, pero en el K2 a pesar de todo, me sorprendieron 13 avalanchas. Podemos oírla venir, pero aunque seas muy prudente no la podemos evitar. Recuerdo muy, muy bien en el campamento 2, mi carpa estaba bien amarrada a las rocas con cuerdas, para que el viento o la onda de choque de la avalancha no se la llevara y duermes con un arnés en tu saco de dormir.

Ese harnés está amarrado con otra cuerda separada a otra roca en caso que te arrastre una avalancha. Y con tu arnés siempre tienes una navaja, para cortar la tela de la carpa si una avalancha te sepulta. Eso es ser prudente. Se trata de controlar el riesgo, pero el riesgo siempre existe y es incontrolable. Ese es el problema con el K2, dice Mario Dutil. Pero ¿Por qué correr ese riesgo, cuando hay otras montañas en el planeta que son menos peligrosas?

Porque es la segunda montaña más alta del mundo, enseguida después del Everest. Con sus 8.611 metros comparados a 8.850 del Everest, se encuentra en el segundo lugar de las 14 montañas de más de 8.000 metros en el mundo. Esa es la razón por la cual los alpinistas la escalan y porque es muy hermosa. Y aunque no fuera una montaña de 8.000 metros sería una montaña a conquistar. Yo conozco montañas de 4.000 o 5.000 metros que son todavía más peligrosas que el K2.

Pero no son numerosos los alpinistas que quieran escalar esas montañas, dice Mario Dutil. Porque se está demasiado expuesto y se escalan paredes de hielo increíbles. Si el K2 no formara parte de las 14 montañas de más de 8.000, no estaría en segundo lugar porque verdaderamente esa montaña sería muy poco frecuentada.

Mario Dutil dice que después de su primera tentativa de escalar el K2 decidió que no lo intentaría nunca más porque dos alpinistas amigos suyos que fracasaron la primera vez e intentaron una segunda vez, murieron en ese intento.

El K2 en particular es una montaña a riesgo y el hecho de insistir en ese entorno de forma repetitiva juega en contra de los alpinistas y las estadísticas tarde o temprano terminan por triunfar.

RCI/Radio Canada/lapresse.ca

Patrick Masbourian entrevistó a Mario Dutil