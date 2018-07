Ex minero chileno atrapado en mina dice experiencia de niños en Tailandia le produjo “ansiedad y dolor”

Ocho años después de que 33 mineros pasaron más de dos meses atrapados bajo tierra, los efectos perduran

Uno de los 33 mineros chilenos que pasó 69 días atrapado bajo tierra en una mina chilena dice que ocho años después de su terrible experiencia, todavía sufre un trauma.

“Todavía estoy sufriendo los efectos psicológicos (…) no ha sido fácil”, dijo Mario Sepúlveda en una entrevista telefónica.

Todavía tiene problemas con su visión, a menudo necesita usar lentes de sol, y no duerme bien.

“Y cuando este tipo de cosas sucede como el accidente con los jóvenes tailandeses, me da mucha ansiedad y dolor, me regresa a lo que me sucedió”, dijo.

Días antes, Sepúlveda, a quien se le apodaba “Super Mario” por tratar de levantar el ánimo de sus compañeros mineros atrapados durante su dura prueba a 700 metros bajo tierra, publicó un video mensaje de apoyo para el equipo de fútbol tailandés.

“Seguí las noticias desde el primer día hasta el último día. Estaba muy interesado en eso”, dijo.

El martes, los últimos cuatro de los 12 niños tailandeses y su entrenador de fútbol fueron liberados de la cueva inundada. Los miembros del equipo, que tienen entre 11 y 16 años de edad, y el entrenador quedaron atrapados el 23 de junio mientras exploraban el complejo de cuevas en la provincia norteña de Chiang Rai después de la práctica de fútbol. Un aguacero de la temporada lluviosa inundó los túneles.

El trauma psicológico es una preocupación

Al igual que el equipo de fútbol tailandés, los esfuerzos para rescatar a Sepúlveda y sus compañeros mineros se convirtieron en el centro de atención mundial después de que quedaron atrapados el 5 de agosto de 2010 cuando su mina de cobre colapsó.

Aunque la estadía del equipo de fútbol tailandés en la cueva fue mucho más corta que la de los mineros chilenos, algunos psicólogos han sugerido que los niños podrían experimentar un trauma psicológico a largo plazo.

Luis Urzúa, el capataz de turno que fue el último de los mineros chilenos en ser rescatado de la cueva, dijo que hablar sobre el accidente lo ayuda a manejarlo.

“De mis colegas, hay muchos que no pueden hablar sobre lo que sucedió porque cuando hablan de ello, experimentan conmoción”, dijo en una entrevista.

Urzúa ayudó a los hombres a soportar los primeros 17 días después del colapso de la mina, durante el cual no tuvieron contacto con el exterior.

“Tengo colegas que están prácticamente reviviendo todo el día la dura prueba que tuvimos, y reviviendo esos 70 días que pasamos bajo tierra”.

Urzúa dijo que algunos de los antiguos mineros atrapados todavía trabajan en la mina, pero necesitan “actuar con dureza” porque pueden perder trabajo si muestran signos de debilidad.

“Este es uno de los grandes problemas que tienen estos mineros”, dijo.

“Hay algunos mineros que hoy no pueden encontrar trabajo, ocho años, debido a la parte psicológica”.

Dijo que el equipo de fútbol tailandés necesitará contar con amigos y familiares para lidiar con los problemas psicológicos que puedan surgir.

“Creo que psicológicamente en este momento deben estar muy débiles”, dijo. “Son muy jóvenes para pasar por este tipo de trauma. Y en este punto, su familia necesita estar a su lado y necesitan darles el mejor apoyo, el mejor amor”.

‘A estos chicos les va a ir muy bien’

Sepúlveda dijo que es optimista de que el equipo “lo va a hacer muy bien” porque las autoridades y los funcionarios de salud están lidiando con ellos y preparándolos para enfrentar lo que está por venir.

“Los han estado cuidando extremadamente bien”, dijo. “Así que no tengo dudas de que a estos muchachos les va a ir muy bien. Y mucho mejor que nosotros”.

CBC