Ex líder de la guerrilla en Colombia no se posesionará como congresista

El ex comandante guerrillero de las FARC, Iván Márquez, anunció este lunes que no se posesionará como senador esta semana, en protesta por el arresto de su compañero Jesús Santrich y los cambios que, en su concepto, traicionaron y desfiguraron el acuerdo de paz.

Márquez y otros nueve exlíderes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deben tomar posesión de 10 curules en el Congreso el próximo viernes, como parte de un acuerdo de paz firmado a fines de 2016 que puso fin a un conflicto de más de cinco décadas que dejó unos 220.000 muertos y millones de desplazados.

Miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que nació de la desmovilizada guerrilla y que mantuvo la sigla FARC, se reunirán en las próximas horas para decidir quién se posesionará en lugar de Márquez, del encarcelado Santrich y de Bayron Yepes, otro dirigente que tampoco asumirá su curul por aparentes problemas de salud.

Márquez, quien fue negociador de las FARC, también citó los cambios al acuerdo original y el fracaso en la implementación para justificar su decisión, aunque dijo que continuará luchando para que se consolide el silencio de los fusiles y la paz en el país de 50 millones de habitantes.

El acuerdo de paz le otorga al partido FARC 10 asientos en el Congreso hasta el 2026.

Simpatizantes del nuevo partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacido de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Colombia y las FARC © FARC

“Siento que la paz de Colombia está atrapada en la redes de la traición, y no tanto porque no se haya materializado lo acordado -que requiere unos tiempos para su concreción-, sino por las modificaciones introducidas que desfiguraron el acuerdo. El Acuerdo que hoy nos muestran no es el que firmamos en La Habana”, dijo en una carta publicada en Internet.

El presidente electo, Iván Duque, quien asumirá el poder el 7 de agosto y reemplazará a Juan Manuel Santos, busca hacer modificaciones al acuerdo de paz, incluyendo la obligación de que los ex comandantes rebeldes respondan primero ante la justicia por sus crímenes antes de ocupar cargos políticos.

Santrich fue capturado en abril y solicitado en extradición por Estados Unidos que lo acusa de conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína valoradas en 320 millones de dólares, cargos que el ex líder rebelde y la FARC negaron.

“Que el caso Santrich y la perfidia o traición del Estado al acuerdo de Paz no se nos conviertan en el detonante del retorno a la confrontación. No podemos permitir que se nos queme el pan en la puerta del horno. No más trampas concebidas para sabotear la paz”, concluyo Márquez, quien permanece en una zona selvática en donde rebeldes desmovilizados trabajan en proyectos productivos.