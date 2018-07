Ontario cambia de idea, sus estudiantes podrán aprender sobre consentimiento, identidad y seguridad sexual

Luego de haber dicho que el curso actual de educación sexual de los estudiantes de secundaria sería reemplazado por el de 1998, la ministra de la educación de la provincia de Ontario cambió de idea. Lisa Thompson dijo el lunes a los periodistas que su gobierno no eliminaría todas las partes del programa: “Lo que vamos a revisar es el desarrollo de las relaciones sexuales”, dijo.

El nuevo gobierno conservador progresista de la provincia anunció la semana pasada que volvería a la versión de 1998 del plan de estudios, mientras se realizan consultas para crear el nuevo programa.

Thompson dijo primero a la legislatura que el nuevo gobierno retendría partes del programa más reciente, introducido en 2015 por el gobierno liberal de Kathleen Wynne. Posteriormente, Thompson indicó que no se habían tomado decisiones sobre conceptos como “el consentimiento, la seguridad de los medios sociales y la identidad de género”.

Sin embargo, al final del lunes, la oficina de la ministra emitió un comunicado de prensa que parecía contradecir lo que había dicho antes.

Aquellos que criticaron la postura del gobierno han mencionado que el programa de 1998 al que el gobierno quería inicialmente volver, no incluía muchos de los temas modernos que los jóvenes necesitan ahora, como la navegación segura en los medios sociales, el sexteo o la intimidación. El programa de 1998 tampoco abordaba temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la identidad de género.

La líder de la oposición del Nuevo Partido Democrático, Andrea Horwath, dijo que los acontecimientos del lunes demuestran claramente que el gobierno de Ford no sabe lo que está haciendo con respecto a la educación sexual en las escuelas.

Por su parte, el líder liberal interino John Fraser dijo que el cambio de rumbo del gobierno cuestiona las razones mismas por las que se ha revocado un plan de estudios que se ha impartido en las aulas de toda la provincia durante tres años. “Es irresponsable cancelar ese plan de estudios”, dijo.

El programa modernizado incluye advertencias sobre la intimidación y el sexteo en línea que no estaban en la versión anterior del 2014. También se habla del matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y la masturbación.

Durante la campaña electoral, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, había prometido repetidamente reemplazar el programa de educación sexual. Durante la carrera por el liderazgo del Partido Conservador Progresista a principios de este año y durante la campaña electoral de primavera, argumentó que no se consultó adecuadamente a los padres sobre la propuesta de reforma del Partido Liberal.

Jason Kunin, un profesor de inglés en Toronto, dijo que independientemente de lo que haga el gobierno tory con la educación sexual, los profesores abordarán los temas modernos en clase.