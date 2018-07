Mutación del virus del VIH afecta a indígenas en Saskatchewan

Una mutación del virus del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana, detectado en la provincia de Saskatchewan, en el centro de Canadá, está favoreciendo la aceleración de enfermedades relacionadas con el Sida entre la población indígena de la provincia.

Así lo establece un estudio de científicos canadienses, liderados por la investigadora Zabrina Brumme, de la Universidad Simon Fraser.

La investigación comenzó luego de la preocupación expresada por los médicos locales, que notaron que la población indígena de la región se enfermaba muy rápidamente.

Debido a que la tasa de incidencia del VIH en Saskatchewan supera en 10 veces la media en el resto del país, los investigadores comenzaron a trabajar sobre una hipótesis, que postulaba que el incremento de las enfermedades podía estar ligado a la presencia de cepas del virus que hubieran desarrollado un nivel de resistencia desconocido hasta el momento y adaptado al perfil inmunitario de las poblaciones originarias.

Datos alarmantes

Alrededor del 80 por ciento de la población afectada por el virus del Sida en Saskatchewan es indígena o cuenta con ancestros entre las naciones originarias.

La investigación se centró en 70 mutaciones distintas registradas por el virus, detectando que uno de esos cambios se halla presente en el 80 por ciento de las cepas del VIH que circulan por la provincia.

Tal situación llamó inmediatamente la atención de los expertos, que constataron que en otros sitios de América del Norte esa mutación se verifica sólo en el 25 por ciento de los casos.

Más del 98 por ciento de las secuencias del virus recogidas en Saskatchewan presentaron al menos una modificación en su resistencia inmunitaria, lo que permitió establecer que la cepa con esa característica ha sido transmitida de manera rápida y generalizada entre la población.

Ventaja

Jeffrey Joy, coautor del estudio y miembro del Centro para la Excelencia en VIH/SIDA, sostuvo que el hecho de que la anomalía se encuentre presente en forma tan generalizada dentro de un segmento de población puede facilitar la solución.

El especialista afirmó que si las personas infectadas son sometidas a estudios de detección a tiempo, los tratamientos contra la enfermedad son efectivos aún en el caso de la cepa mutada.

En ese sentido, es necesario expandir y hacer más efectivos la cobertura de estudios que permiten la detección del virus, de manera tal de asegurar la atención médica adecuada a toda persona que la requiera.

No es el caso entre la población indígena, no solo en la provincia de Saskatchewan, sino en otras jurisdicciones canadienses, donde los servicios médicos no siempre son brindados con la celeridad y calidad con que sí alcanzan a otros segmentos de la población.

Al respecto, Joy sostuvo que “las cepas que contienen las mutaciones morirán lentamente, ya que no podrán ser transmitidas a otras personas”, gracias a los tratamientos.

Los responsables de la investigación tienen previsto ir a Saskatchewan y entrevistarse con representantes y miembros de las comunidades indígenas, no sólo para comunicarles y explicarles en forma directa los resultados de su trabajo, sino para alentar la conciencia sobre la necesidad de someterse a las pruebas de detección del mal.

Por su parte, el gobierno provincial anunció una partida adicional de 600.000 dólares en su presupuesto 2018-2019, para la adquisición de medicamentos contra el VIH.

La investigación, llevada a cabo en conjunto por la Universidad Simon Fraser y el Centro para la Excelencia en VIH/SIDA, acaba de ser presentada en una conferencia internacional sobre la enfermedad, realizada en Ámsterdam, Holanda.

Zabrina Brumme, autora principal del estudio, es profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Fraser. Sus intereses se han centrado en estudiar la forma en la que el virus del Sida muta para adaptarse a las características inmunológicas de su portador.

Con información de The Canadian Press