Julia Sánchez, de la cooperación internacional a la política canadiense

Vivió en América latina, en Asia, viajó por África y otras partes del mundo. Hasta hace poco dirigía el prestigioso Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, CCCI. Hoy da el salto a la política. Pero no en cualquier distrito, sino en el que perteneció al líder del NPD,Thomas Mulcair, jefe de la oposición en Ottawa en tiempos del conservador Harper.

Julia Sánchez, una novata en política con experiencia en el sector humanitario, decidió lanzarse al ruedo político este otoño 2018.

Será la candidata a diputada federal del Nuevo Partido Democrático en el distrito de Outremont, en Montreal, cuando se convoque a una elección parcial, probablemente a fines de este otoño.

Ese distrito electoral tiene un significado simbólico para el NPD en Quebec desde que Thomas Mulcair ganó la fortaleza tradicionalmente liberal hace más de una década.

¿Cómo será ese paso hacia la política partidaria, tomando en cuenta que se desempeñó durante años en el sector de la cooperación internacional?

“Para mí es un paso muy natural si bien con muchos desafíos, porque estuve trabajando, antes de estar con el CCCI en Ottawa, tratando de influenciar políticas de Estado para que beneficien a temas que son de interés de nuestro sector y también del mío personal: derechos humanos, medioambiente, derecho de las mujeres, la pobreza, etc. Conozco muy bien cómo funciona el sistema en el Parlamento en Canadá, cuáles son los canales de influencia, cuáles son las alianzas que pueden lograrse para realmente tener éxito en mover políticas favorables hacia adelante. Entonces para mí esta es una oportunidad de tratar de hacer eso desde otra perspectiva”.

La batalla y la presión para conservar el asiento del exlíder del NPD este otoño no será nada fácil para Julia Sánchez. Outremont fue siempre un bastión de los liberales, y ellos están decididos a recuperarlo.

Sánchez dice que lo tiene muy claro y muy presente. La primera batalla es lograr primero, ser la candidata del NPD, y luego, obviamente, la elección, aclara.

“Me anticipo a una elección muy peleada. Es natural que los liberales traten de recuperar este distrito. Y para el NPD y la gente que vive en Outremont, espero que vean la posibilidad, a través de mi elección, de darle continuidad al servicio y al rol tan importante que jugó Thomas Mulcair en el partido”.

“Hay muchos temas que el partido va a seguir poniendo adelante a los cuales yo puedo contribuir como diputada. Espero que esa sea la lógica de mucha gente que en vez de apoyar a una candidata liberal, que no va a cambiar gran cosa del gobierno en su forma actual, más bien puedan poner su apoyo en una candidata que sí puede empujar al partido liberal que está en el gobierno a nivel federal a que avancen, a que hagan más de lo que han prometido”. Sánchez dijo que quiere obligar a los liberales a respetar sus promesas electorales y los compromisos que asumieron.

Outremont, un distrito particular

Las características de Outremont dice Sánchez, son muy particulares. “Tengo entendido que hay más de 120 idiomas que se hablan en las diferentes casas a través de las diferentes familias que las habitan. Para mí eso es algo fascinante. Soy inmigrante de origen, nacida en Perú, he vivido en Asia, en Latinoamérica, he viajado por África, entonces tengo mucho interés y también la facilidad de conectarme con la gente que está allí. De compartir las experiencias que ellos están viviendo muchos de ellos como nuevos inmigrantes a Canadá”.

Sánchez se considera una ciudadana del mundo a la que le preocupa no solo el bienestar de su comunidad, no solo de su provincia, no solo de su país, sino del mundo entero.

Y ver cómo Canadá puede hacer más para contribuir a un mundo más pacífico, más próspero, más seguro.

Desarrollo sostenible, el tema a priorizar

“Un tema que quizás abarca diversos otros, sobre el cual he estado trabajando mucho y que creo es muy pertinente y sé que es importante para la gente de Outremont es todo lo que es desarrollo sostenible. Es un tema que abarca otros, como la salud, la educación, señala.

“La sostenibilidad abarca muchos temas pero al centro de eso está nuestro modelo económico y de cómo utilizamos nuestros recursos y de dónde proviene la energía que utilizamos para vivir, para conformarnos como sociedad”.

Los inmigrantes y la política canadiense

Yo me siento canadiense, y como tal, me siento invitada a jugar una diversidad de roles diferentes. Cuando fui nombrada presidenta y directora general del CCCI fui la primera que provenía de otra etnia, de otro origen culturalmente hablando. Eso es importante. Canadá es un país que tiene esa diversidad, y la debemos reflejar en todo tipo de actividades.

Recientemente, Sánchez dejó el cargo como presidenta del Consejo Canadiense de Cooperación Internacional que ocupó desde 2011. Durante su larga carrera en el sector humanitario, ha supervisado proyectos de desarrollo en países como Bolivia, Guatemala, Nepal y la India.

También ha participado en campañas internacionales en la lucha contra el cambio climático. Trabajó anteriormente para el Centro de Estudios Internacionales y Cooperación y colaboró con Oxfam en India y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La candidatura de Sánchez deberá ser oficializada por un voto de los miembros del partido local, que tendrá lugar a fines de agosto. Pero el voto sería meramente una formalidad. Las fuentes dicen que ella es la elección del partido y ningún otro candidato ha expresado interés en la nominación.

Aún no se ha fijado una fecha para la elección en Outremont, pero es probable que se celebre en otoño, después de las elecciones provinciales de Quebec.

Esto y más en la entrevista con Julia Sánchez, candidata a representarv al Nuevo Partido Democrático en una circunscripción de Montreal.