Elección de López Obrador en México tendrá impacto en el mundo: John Ackerman

30 millones de mexicanos eligieron darle un nuevo rumbo a su país. Los desafíos del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, ante las expectativas de deseos de cambio expresadas en las urnas, son numerosos. Recibe un país con la mayor ola de violencia en casi un siglo, con pobreza, con obstáculos para renegociar el TLCAN y con miles de migrantes centroamericanos que atraviesan México en su camino hacia Estados Unidos. Y a eso se le agrega un reflujo hacia el autoritarismo en la región, dice John M. Ackerman, uno de los principales intelectuales de México.

¿Cómo comprender el tsunami electoral que arrasó las urnas mexicanas el 1 de julio?

Para Ackerman, el hecho que tantos millones de mexicanos votaran por López Obrador significa nada más y nada menos que la sociedad mexicana ha tomado un viraje de conciencia.

“Es una manifestación de un relevo generacional, tecnológico también con respecto al acceso de la información en los medios de comunicación. También es un reflejo del gran hartazgo de la ciudadanía con tantos años por un lado de corrupción y por otro lado de políticas neoliberales que generan más pobreza y violencia”.

Estos dos factores conjuntados han generado un baño de sangre en el país en el que la violencia ha dejado en muchas regiones del país un gran sufrimiento, dice el intelectual. Las cifras sin inimaginables. 350 000 muertos en los últimos doce años. Más de 35 000 desaparecidos. 200 000 desplazados. “Es un problema serio en México y no será un trabajo fácil para Andrés Manuel”.

Pero contará con el apoyo de la sociedad mexicana que apostó claramente poniéndose al lado del nuevo presidente.

Tenemos un presidente legítimo, electo en las urnas, y que debe su cargo solamente al pueblo mexicano.

“México, una inspiración en toda América latina”.

Como ganador indiscutido de las elecciones, al obtener un poco más de 50% de los votos, frente al 20% de Ricardo Anaya, sin duda alguna que la elección de López Obrador tendrá un efecto importante en América latina. Pero Ackerman dice que no solo en esa región del mundo.

“En Europa y Estados Unidos hoy tenemos un reflujo hacia la derecha, hacia el autoritarismo, muy claro. En América latina hubo durante un buen tiempo una ola hacia la izquierda, una llamada ola rosa, que se manifestaba de muchas formas, colores y sabores en cada uno de los diferentes países, en que México se había quedado fuera. Colombia también por cierto. Son los dos países que no se habían sumado a esta ola”.

Pero aunque en Colombia volvió a ganar la derecha recientemente, hubo un hecho sorprendente señala Ackerman.

“Una votación copiosa para el candidato de la izquierda Gustavo Petro, sin antecedentes en Colombia. Y en México rompimos el techo de cristal que parecía evitaba que Andrés Manuel o cualquier otro dirigente de izquierda pudiera llegar al poder. Yo creo que esto va a generar una inspiración en toda América latina”.

El autoritarismo y la judicialización de la política

“Porque lo que estamos viviendo en América del sur hoy, por ejemplo, no es solamente un giro hacia la derecha, lo que sería natural en cualquier democracia, sino un giro hacia el autoritarismo. Lo que está ocurriendo en Brasil por ejemplo, es terrible, con el encarcelamiento de Lula. Ahora van por Rafael Correa en Ecuador.

Evidentemente los presidentes y expresidentes deben rendir cuentas. Esto no está en cuestión. Pero los casos judiciales fabricados con el fin de acabar con las carreras políticas de destacadas figuras de izquierda, eso se llama autoritarismo en cualquier idioma”.

El TLCAN sí importa

El primer ministro Justin Trudeau felicitó a López Obrador después de las elecciones.

Los dos discutieron sobre “la relación económica y comercial de beneficio mutuo, y de la prioridad para ambos respecto a que el tratado de libre comercio de América del Norte apunte a mejorar la situación de sus países”, como lo destacó el difusor público CBC.

¿Cuáles serían esos intereses comunes que México y Canadá comparten, para defender un tratado de libre comercio norteamericano?

Ackerman pone en contexto su respuesta, recordando que López Obrador y la izquierda mexicana fueron muy críticos con el tratado de libre comercio, y que a partir de su firma en el 94 fue motivo del levantamiento zapatista, en Chiapas.

“El mismo día que entra en vigor, los zapatistas se levantan y protestan contra lo que ellos llaman una sentencia de muerte en contra de los indígenas y campesinos y todos los pueblos sobre todo del sur de México. Y tenían razón los zapatistas”.

Ackerman da cuenta que los últimos 24 años han sido desastrosos para muchos sectores de la economía mexicana.

A finales del siglo 20 e inicios del 21 unos 700 000 mexicanos migraban por año. El TLCAN no ha generado crecimiento ni mucho menos bienestar en México, dice.

“Se ha utilizado el tratado de libre comercio como pretexto y como punta de lanza para desarticular, destruir la economía nacional y expulsar a millones de mexicanos del campo mexicano.”

Y fue por eso que hubo olas tan fuertes de migración de mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá.

Pero hay que ser pragmáticos, advierte.

Ya son 24 años de estar en este tratado, la economía mexicana es ahora más dependiente de Estados Unidos y Canadá. 80% de las exportaciones de México van a los EE.UU.

¿Tiene sentido hoy cancelar el tratado como lo propone Trump? ¿Esto, sería en beneficio de los mexicanos?

Ackerman se hace esas preguntas y responde:

Creo que aquí hay una lección importante para Andrés Manuel y muchos sectores al afirmar que no, la verdad es que si saliéramos del tratado de libre comercio norteamericano, si le tomáramos la palabra a Trump, esto podría generar una crisis económica muy fuerte en el corto plazo y podría ser desastroso para el nuevo gobierno.

Una nueva relación con Canadá y Estados Unidos

“Lo que plantea Andrés Manuel es fortalecer la economía nacional, quitando los aspectos negativos que han tenido los malos gobernantes neoliberales que utilizando el tratado han intentado justificar un desmantelamiento de la economía nacional. Vamos en otro sentido. Vamos a reconstruir la economía nacional. Vamos a generar una nueva relación con Estados Unidos y Canadá que favorece a los trabajadores y a los pobres para que realmente haya un cambio.

Esta es la línea que está llevando Andrés Manuel. Vamos a mantenernos dentro del TLCAN. Sobre todo vamos a mantener las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, y en esta renegociación si termina como otro TLCAN o como acuerdos bilaterales, lo que vamos a buscar es que estos tratados funcionen mejor para fortalecer la economía nacional, de los trabajadores y campesinos, de ambos lados de la frontera.

Red universitaria y ciudadana de observadores internacionales

John Ackerman organizó junto a colegas de la UNAM una red universitaria y ciudadana por la democracia. Para las elecciones del 1 de julio, esta red invitó a unos 100 observadores internacionales de una docena de países, entre ellos, de Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Según Ackerman, quedaron muy impactados y emocionados con esta experiencia democrática. Esa delegación fue más grande que la de la propia OEA.

“Y ya estamos en pláticas para que esta red sea permanente. Y que nos apoyen a los mexicanos en esta construcción democrática e institucional, que va a ser un reto enorme. Y que nosotros también podamos apoyarlos a ellos en un asunto de democratización de sus propios países”.

Expulsión de migrantes

En los últimos años, México ha detenido y deportado a cientos de miles de migrantes centroamericanos que intentaban atravesar México en su camino hacia Estados Unidos. Durante la campaña, López Obrador dijo que México debe dejar de hacer el “trabajo sucio” de Estados Unidos.

¿Cómo?

Esto y mucho más en la entrevista con John Ackerman.

John Ackerman es un reconocido intelectual estadounidense-mexicano, invitado varias veces a dar conferencias en Canadá donde fue entrevistado por medios canadienses como CBC y RCI.

Escribe en La Jornada y en Proceso. También analiza con frecuencia la política de América Latina para la prensa internacional, incluyendo Los Angeles Times, Le Monde Diplomatique, Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Foreign Policy, The Nation y The Atlantic.