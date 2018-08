Movilidad étnica explica parte del aumento de la población indígena en Alberta

La población indígena de Alberta está creciendo rápidamente, pero un experto dice que es poco probable que este crecimiento sea resultado de un “baby boom” entre las Primeras Naciones que viven en esa provincia de las Praderas canadienses.

Según un informe de la Oficina de Estadísticas e Información de Alberta, los datos del censo nacional canadiense de 2016 muestran que el número de miembros de las Primeras Naciones, los mestizos y los inuit en Alberta aumentó en su conjunto en un 37,1% entre 2006 y 2016, mientras que la población no indígena creció en un 22,3%.

Chris Andersen, profesor y decano de la Facultad de Estudios Indígenas de la Universidad de Alberta, dijo que la población indígena está aumentando en Alberta en parte debido a que son más las personas se identifican como indígenas.

Andersen señaló que algunos indígenas que se declararon como tales en el censo no tienen necesariamente el estatus oficial en virtud de la Ley Indígena de Canadá, que reconoce mediante una tarjeta de identificación a las personas como indígenas.

“Lo que está ocurriendo es lo que los demógrafos llaman “movilidad étnica”, que ocurre cuando las personas que no se identificaban formalmente como indígenas en el pasado comienzan a hacerlo ahora. Y puede ser el caso de que sea la primera persona en una familia que se identifica como indígena en una o dos generaciones o a veces incluso más”, dijo Andersen, cuya investigación se centra en la población mestiza.

“Hay pocas dudas de que por lo general los pueblos indígenas tienen tasas de fecundidad más elevadas que los no indígenas, pero creo que mucho de lo que estamos viendo en términos de crecimiento se debe a la movilidad étnica y no simplemente a la fecundidad o la mortandad”, añadió el profesor Chris Andersen

Con una población de 258.640 personas que se identificaron como indígenas en 2016, Alberta ocupa el tercer lugar entre las provincias canadienses en número de población indígena, después de Ontario y Columbia Británica, según el informe del gobierno de esa provincia.

Una escuela residencial para indígenas en Red Deer, Alberta, a principios del siglo XX. © Archivos de la Iglesia Unida de Canadá

Al interior de la provincia de Alberta, la ciudad de Edmonton tiene el mayor número de residentes indígenas, con alrededor de 83.750 personas de acuerdo al censo de 2016. Esto equivale al 32,4% del total de la población indígena de la provincia.

Andersen dijo que hay varias razones por las que más personas se identifican como indígenas, como mestizos o como inuits.

“La era de reconciliación en la que vivimos ahora ciertamente ha proporcionado un tipo diferente de conciencia canadiense que puede hacer que la gente se sienta más segura para identificarse a sí misma”, dijo Chris Andersen, profesor y decano de la Facultad de Estudios Indígenas de la Universidad de Alberta.

No se ha investigado mucho por qué la gente se auto-identifica como indígena, señaló Andersen. Él no se opone a la práctica, pero señaló que no todos los que se identifican como tales lo hacen con las mejores intenciones.

En las provincias canadienses de las Marítimas, por ejemplo, Andersen dijo que el número de miembros de las organizaciones mestizas ha aumentado dramáticamente.

El decano de la Facultad de Estudios Indígenas de la Universidad de Alberta también destacó la controversia sobre las acciones depredadoras de ciertos grupos en el este de Canadá, incluyendo una organización acusada de alentar a sus miembros a no pagar impuestos, aprovechándose del uso ilegal de sus “tarjetas de identidad de métis o mestizos”.

Del Anderson, coordinador del programa y consejero cultural del Centro Canadiense de Amistad Indígena en Edmonton, ha observado esta tendencia a la auto-identificación.

“Después de la disculpa presentada por el gobierno de Canadá por los estragos de las escuelas residenciales y ahora la disculpa por las adopciones forzadas de los años sesenta, lo que estamos notando es que mucha gente que viene de hogares adoptivos se está dando cuenta de que tiene raíces e historia indígena”, dijo Del Anderson, señalando que un número significativo de personas viene al Centro de Amistad Indígena en busca de conocimiento sobre sus ancestros.

“El crecimiento de la población que se auto-identifica como indígena es algo positivo, ya que la gente está cada vez mejor informada sobre la historia y la cultura indígena”, dijo el coordinador del programa y consejero cultural del Centro Canadiense de Amistad Indígena en Edmonton.

Sin embargo, esta situación está exigiendo mayores esfuerzos a los programas y servicios de este centro de amistad dirigido a los pueblos indígenas.

“En este momento no tenemos los recursos, o a veces la capacidad financiera como para satisfacer las necesidades de la gente”, dijo Anderson.

El Ministro de Relaciones Indígenas de la provincia de Alberta, Richard Feehan, dijo que no especularía sobre la razón detrás de la expansión de la población indígena, pero señaló que el gobierno de la provincia se ha preparado para hacer frente a ese crecimiento.

“Es una realidad que la población indígena está creciendo. Somos una provincia muy joven, de rápido crecimiento y los pueblos indígenas son parte de ello”, dijo el ministro Feehan.

“Esto significa que debemos prestar atención a las necesidades de la gente de esas comunidades.”

Uno de los principales objetivos del gobierno es aumentar la disponibilidad de vivienda, dijo Feehan, destacando la puesta en marcha de un programa de 120 millones de dólares destinado a proporcionar viviendas asequibles a los indígenas de toda la provincia.

Fuentes A. McMillan/CBC/RCI