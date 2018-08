Canadá en las Américas Café del 3, 4 y 5 de agosto de 2018

¡Muy bienvenidos como cada semana a nuestra cita con Canadá en las Américas Café!

Este es el espacio que cada siete días nos reservamos quienes integramos el servicio en español de Radio Canadá Internacional, para reencontrarnos con ustedes.

En esta ocasión, se trata de la emisión para el 3, 4 y 5 de agosto de 2018.

En esta ocasión, se trata de la emisión para el 3, 4 y 5 de agosto de 2018.

Hoy estamos en el estudio una versión reducida del equipo: Rufo Valencia, Leonardo Gimeno y Luis Laborda.

La semana aquí en Canadá ha estado marcada, al menos en parte, por los incendios forestales que afectan a dos provincias: Columbia Británica y Ontario.

En ambos casos, las condiciones climáticas han alimentado la voracidad del fuego, que no sólo ha destruido decenas de hectáreas de tierras destinadas a los sembradíos y la cría de ganado, sino que también ha afectado las viviendas de numerosas personas y obligado a evacuar a muchas más.

Si bien los incendios forestales son comunes en los veranos canadienses, parecería que cada año adquieren más virulencia y no dejan de sembrar preocupación.

En lo que se refiere a los temas trabajados esta semana por la sección, estas son nuestras sugerencias:

Rufo Valencia nos explica el rol de la movilidad étnica en el crecimiento de la población indígena en Alberta. Un experto dice que es poco probable que este crecimiento sea resultado de un “baby boom” entre las Primeras Naciones que viven en esa provincia de las Praderas canadienses. Según un informe de la Oficina de Estadísticas e Información de Alberta, los datos del censo nacional canadiense de 2016 muestran que el número de miembros de las Primeras Naciones, los mestizos y los inuit en Alberta aumentó en su conjunto en un 37,1% entre 2006 y 2016, mientras que la población no indígena creció en un 22,3%.

Leonardo Gimeno nos habla de la implementación de funciones para que los usuarios de Facebook e Instagram controlen el tiempo que dedican a esas redes sociales. Según estudios realizados en Estados Unidos y Canadá, pasar más tiempo en esas plataformas no conduce a la felicidad sino, por el contrario, la sensación de desdicha y descontento se incrementa, debido a diversos factores. El excesivo tiempo pasado en esas redes provoca una dependencia por parte del usuario que, en algunos casos, puede llevar a trastornos severos a nivel psicosocial.

Luis Laborda y una entrevista con la cineasta mexicana Issa Laura López, que dirigió el filme Vuelven, también conocido como Los tigres no tienen miedo, que se proyecto en el Festival Fantasia de Montreal. Un relato en el que la frontera entre realidad y fantasía se disuelve. Un abordaje original y descarnado sobre la violencia que sacude a México y las consecuencias que la misma tiene sobre los niños y jóvenes, personajes y héroes de la película. Una crítica mordaz y sin ambages hacia la clase política, los verdaderos monstruos que asolan a la sociedad mexicana.

La música que escuchamos en esta emisión:

Do your Bizz (Haz tu negocio) y Learning the Path (Aprendiendo el camino), interpretados por Shawn Bernard, un músico de hip hop de Edmonton, en Alberta. Ex miembro de una banda criminal, Bernard decidió cambiar de vida y dedicarse a la música, atraído por el rap. En 2014, víctima de un ataque, quedó paralizado y confinado a una silla de ruedas. Convertido en un activista de la comunidad indígena, da charlas motivacionales para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia.

También les ofrecemos el programa completo, como fue emitido en vivo por Facebook Live

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.



Como es costumbre, pueden consultar el resto de nuestras entrevistas, reportajes, noticias, informaciones y otros materiales visitando nuestro sitio web www.rcinet.ca/espagnol.

En Canadá en las Américas Café esperamos siempre sus voces, opiniones, sugerencias, inquietudes, consultas… Nos comprometemos a responder todos sus mensajes.

¡Buena Semana y hasta muy pronto!