Implementan funciones para que el usuario controle el tiempo que pasa en Facebook e Instagram

Estudios realizados en todo el mundo y en particular en Estados Unidos y Canadá sobre la correlación entre felicidad y el uso de las redes sociales son determinantes: pasar más tiempo “interactuando” en este tipo de plataformas no conducen a la felicidad, por el contrario, la sensación de infelicidad se acrecienta, obviamente dependiendo de numerosos factores. Y quizá lo más importante en estos estudios es la confirmación que con el abuso de tiempo en algunas de estas redes provoca en el usuario un tipo especial de dependencia y hasta en algunos casos, trastornos severos a nivel psico-social. Y para comenzar a combatir este flagelo, y al mismo tiempo, evitar perder usuarios, Facebook e Instagram tomaron la determinación de crear una alerta para que las personas puedan controlar el tiempo que pasan “usando las redes”.

Esta nueva posibilidad en dos de las más populares redes sociales del momento, ambas en manos de Mark Zuckerberg, consistirá básicamente en una especie de cronómetro y alarma que dará información precisa sobre el tiempo de conexión del cliente cuando se inicia el uso en las aplicaciones en aparatos portables o en la plataforma vía web. El usuario podrá de esta manera configurar las alarmas para ser avisado cuando haya transcurrido el tiempo que él haya considerado necesario para navegar en redes sociales.

Dicha funcionalidad estará disponible en el menú de configuración de cualquiera de las dos aplicaciones (o web) bajo la rúbrica “Su tiempo” en Facebook o “Su actividad” en Instagram y en primera instancia mostrará el tiempo de la última actividad y desde el mismo lugar se podrá configurar la activación del recordatorio con alarma. Por el momento la alarma se puede configurar con duraciones preestablecidas de 15 minutos, 1, 2, 4 y 8 horas. Ësta alarma podrá activarse o desactivarse fácilmente con la opción de la desactivación permanente.

En su anuncio oficial, las dos plataformas explicaron que la intención es que el tiempo que la gente pasa en Facebook o Instagram sea “intencional, positivo e inspirador”. En el comunicado, los responsables de las empresas expresaban que “Nuestra esperanza es que estas herramientas le den a la gente más control sobre el tiempo que pasan en nuestras plataformas y también fomentar conversaciones entre padres y adolescentes sobre los hábitos en línea que son adecuados para ellos”.

En enero de este año, el fundador de Facebook había expresado varias nociones interesantes sobre el uso y el objetivo de la plataforma. En esas declaraciones, había explicado que quería que este medio fuera utilizado a conciencia tratando de “proteger a la comunidad del abuso y el odio, defenderse de la interferencia de los Estados Nacionales y asegurar que el tiempo que se emplea utilizando la red social sea tiempo bien empleado”.

Algunos analistas aseguran que estas herramientas fueron puestas en funciones gracias a la presión de la competencia pues Google y Apple habían anunciado que funcionalidades similares serían anexadas en las futuras versiones iOS y Android donde se podrían silenciar las notificaciones permanentemente y controlar el tiempo de uso.

Google y Apple ya cuentan con funcionalidades de “tiempo bien utilizado” lo que otorga a los tutores de los jóvenes la potestad de limitar el tiempo que pasan sus hijos utilizando dispositivos electrónicos. La característica distintiva de esta nueva opción de los productos de Zuckerberg es justamente que se presenta en forma de “autocontrol” dejando en claro la posibilidad de toma de conciencia por parte del usuario sobre el tiempo que pasa interactuando en estas plataformas.

Si bien es un paso importante pues de esta manera se intenta cambiar el paradigma de negocios que implica “tener a los usuarios el mayor tiempo posible dentro de las redes”, según algunos especialistas, el problema de fondo sigue intacto. Por ejemplo, en declaraciones al sitio theguardian.com, Laura Randall, directora asociada de seguridad infantil en línea de la NSPCC (Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, por su sigla en inglés) asegura que “estos cambios no abordan el hecho que todavía no existen normas coherentes de seguridad para los niños. Esta falta de responsabilidad es la razón por la cual la legislación a la que el gobierno se ha comprometido debe incluir un código obligatorio de seguridad infantil con un regulador independiente para hacer cumplir las consecuencias para aquellos que no siguen esas reglas”.

En definitiva, aunque hay otros problemas que deberían ser tenidos en cuenta para la protección y seguridad de sus usuarios, sobre todo para los adolescentes y niños, el paso es interesante y es un buen comienzo. Si bien todavía no se sabe cuán efectiva será esta herramienta, y existe escepticismo entre académicos y especialistas en medios sociales y bienestar, la mayoría coincide que es un primer paso importante para ayudar a los usuarios a calcular el tiempo dentro de las plataformas.

De esta manera, Facebook e Instagram ponen en las manos de los internautas la posibilidad de gerenciar el tiempo que dedican a la interacción social dentro del internet para una vida más sana y con el objetivo de lograr mayor interacción en la vida real.

Fuentes: Facebook, Instagram, The Guardian, Genbeta, CNBC, Europapress