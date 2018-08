Canadá critica arresto de activistas sauditas, Arabia Saudita expulsa a embajador canadiense

Las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Canadá se deterioraron considerablemente luego del anuncio por parte de Riad de la expulsión del embajador canadiense, de la repatriación de su representante en Ottawa y del anunció el congelamiento de todos los nuevos negocios con Canadá. La respuesta saudí surgió luego de que el gobierno de Justin Trudeau críticara al arresto de mujeres activistas por los derechos humanos perpetrado por parte del reino ultraconservador.

Según un comunicado oficial publicado en redes sociales, el embajador canadiense en Arabia Saudita fue declarado “persona non grata” y tuvo 24 horas para abandonar el país.

El viernes, el gobierno canadiense dijo que estaba “seriamente preocupado” por los numerosos arrestos de mujeres activistas por los derechos por parte de las autoridades saudíes. Ottawa ha citado el caso de Samar Badawi, la hermana del bloguero encarcelado Raif Badawi. Los hijos y esposa de Raif Badawi son ciudadanos canadienses.

El jueves, la ministra de Asuntos Exteriores Chrystia Freeland escribió en Twitter que estaba “muy alarmada al enterarse del encarcelamiento de Samar Badawi, hermana de Raif Badawi en Arabia Saudita. Canadá apoya a la familia Badawi en esta difícil prueba, y seguimos pidiendo firmemente la liberación de Raif y Samar Badawi”.

Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi.

— Chrystia Freeland (@cafreeland) August 2, 2018