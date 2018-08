Demanda en Canadá de cajeros automáticos para la criptomoneda

En Canadá existe una demanda creciente de cajeros automáticos que permitan las transacciones en criptomoneda o criptodivisa.

Este neologismo sirve para designar a aquello que se considera como un medio digital de intercambio de valores. La primera criptomoneda fue el célebre bitcoin, que comenzó a circular en 2009, Desde esa fecha, otras criptomonedas han salido al público. Entre ellas el Dogecoin, el Ethereum, el Litecoin, el Ripple, así como el Petro venezolano.

Lo que quieren los canadienses que desean tener acceso a esos cajeros automáticos es poder convertir dinero en efectivo en dinero digital, virtual en el internet.

Esta demanda surge en momentos en que la Agencia canadiense de ingresos, (Canada Revenue Agency), una entidad pública encargada de colectar impuestos en el país, está considerando modificar las leyes para poder legislar adecuadamente sobre las operaciones en moneda virtual.

Lo que le preocupa a la Agencia canadiense de ingresos es que este tipo de operaciones en moneda virtual no dejan huella o son difíciles de vigilar.

En un comercio en la ciudad de Ottawa se puede ver una de estas máquinas recientemente instalada. Se trata de un cajero automático bitcoin.

Para Peter Abbud, el dueño del comercio en Ottawa, las operaciones que es capaz de hacer este artefacto electrónico son incomprensibles.

“He intentado entender los bitcoin. He leído algunos artículos, pero todavía es algo que no comprendo”, dice el dueño de la tienda en la capital canadiense..

Pero aunque Peter Abbud no entiende a cabalidad de qué se trata este negocio, ello no le impide ganar ingresos con la instalación de este tipo de cajero automático en su comercio, ya que recibe una paga por parte de los dueños de la máquina, instalada allí a pedido de sus clientes.

Estas máquinas electrónicas le permiten al usuario colocar moneda canadiense en curso y convertirla en bitcoin, es decir en dinero digital.

Estas máquinas están apareciendo en distintas partes en Canadá. Y Canadá es el segundo país en el mundo, después de Estados Unidos, en número de cajeros automáticos que dispensan moneda virtual, o bitcoin.

Antes este panorama de creciente actividad en moneda virtual, la Agencia canadiense de ingresos, (Canada Revenue Agency), está manteniendo una mirada vigilante sobre este sector de actividad, dice el abogado Jason Beachman.

“Una de las inquietudes en torno a las monedas virtuales es que no siempre son rastreables. Por esto, la Agencia canadiense de ingresos está preocupada porque puede estar perdiendo ingresos fiscales debido a impuestos no pagados si la gente está haciendo negocios con moneda digital, operaciones que no son registradas en los libros de contabilidad”, dice el abogado Jason Beachman.

Un nuevo estudio que explora las razones por las cuales más comercios están instalando estos cajeros automáticos para operaciones en bitcoins está ayudando a la Agencia canadiense de ingresos a afinar sus inspecciones y auditorías fiscales.

Al mismo tiempo, el propio Gobierno federal de Canadá está redactando nuevas leyes en materia fiscal para poder controlar las operaciones financieras en moneda digital, sobre todo para aplicarla a aquellos actores, ya sean personas o compañías, que utilizan la moneda digital para el lavado de dinero.

Según el abogado Jason Beachman, todas estas iniciativas legislativas gubernamentales servirán al final para darle una mayor legitimidad a la moneda digital.

“La moneda digital está ingresando a los espacios convencionales de operaciones con moneda. Esto le dará una mayor seguridad y una mayor accesibilidad al público en general”, dice Jason Beachman.

Una legislación más eficaz de las operaciones con moneda digital, y una mayor vigilancia del sistema de operaciones son los pasos necesarios para que llegue el día en que se pueda comprar pan y leche en la tienda de la esquina, y se pueda pagar utilizando la moneda bitcoin.

Fuente: CBC/RCI