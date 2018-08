La Migración contada a través del cartel

La sede de la Universidad Autónoma de México en Montreal organizó una muestra que lleva por título “La Migración. Una Mirada a Través del Cartel”.

Se trata de un conjunto de varias decenas de afiches, producidos por artistas mexicanos y de otras latitudes, que reflejan diversos aspectos de la realidad que viven las personas que por uno u otro motivo deciden partir a intentar rehacer sus vidas en otro país.

México es un país que vive muy profundamente el drama de la migración.

Desde hace tiempo, contingentes enteros de nacionales y extranjeros atraviesan el territorio mexicano en su afán por establecerse en Estados Unidos.

Las vejaciones, el maltrato, la separación de familias, la criminalización y el abuso cometido contra los migrantes deberían, en opinión de nuestra entrevistada, motivarnos a un cambio de actitud hacia los desplazados, e intentar verlos desde la compasión.

La migración no es un crimen, sino un acto humano que se puede vivir desde diversos ángulos. Y en ese sentido la directora de la UNAM-Canadá propone que cada uno haga el ejercicio de verse a sí mismo como migrante: todos buscamos algo mejor para nuestras familias, todos buscamos una vida en mejores condiciones y eso, simplemente, es lo que motiva al migrante a partir hacia otros territorios.

El arte en general y esta exposición en particular pueden jugar un papel para llamar la atención del público sobre el tema y poner en evidencia la necesidad de involucrarse, de ser solidarios, de asegurar el respeto por los derechos de las personas que migran, no maltratarlos como ocurre en muchos casos, de asegurarse que se apliquen las leyes que tienen como objetivo impedir que se cometan abusos contra ellas. Mayer González cree que esa es una obligación de la sociedad en su conjunto y el arte no puede sentirse excluido.

La UNAM está presente en Canadá desde hace más de 20 años. Su sede se encuentra en lo localidad de Gatineau, enfrente de la capital nacional, Ottawa. Desde allí, no sólo imparte cursos de español a los canadienses interesados, sino que permite el aprendizaje en inmersión en inglés y francés para los estudiantes mexicanos que quieran proseguir sus estudios aquí. También, y la exposición es parte de ello, tiene el objetivo de difundir en el extranjero la cultura y los valores de la sociedad mexicana e hispana en general.