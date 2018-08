Es posible ayudar al planeta y estimular la economía reduciendo el uso del plástico, cree la senadora Gálvez

En un artículo que publicó a fines de junio, la senadora independiente Rosa Gálvez pidió a Canadá y a los canadienses que reduzcan el uso de plásticos. “Si lo hacemos”, escribía, “también ayudaremos a nuestra economía”.

“Canadá todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles, y el sector del petróleo y el gas aporta miles de millones de dólares a la economía canadiense. Dicho esto, el sector también está recibiendo subsidios financiados por los contribuyentes, lo que hará aún más difícil que Canadá salga ileso si la burbuja estalla. Para avanzar en la dirección correcta, debemos centrarnos inmediatamente en un tipo particular de contaminación: los plásticos. » Rosa Gálvez Rosa Gálvez

Gálvez, quien también preside la Comité de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, señaló igualmente en su texto que reducir el uso de plásticos no sólo sería un paso prometedor para alejarse de una economía basada en el carbono, sino que los canadienses verían inmediatamente impactos positivos en el medio ambiente.