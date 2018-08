ÚLTIMA HORA: Al menos cuatro muertos en un tiroteo en Fredericton

La policía de Fredericton dice que al menos cuatro personas han muerto en un tiroteo. Hay pocos detalles disponibles, pero la policía ha pedido a los residentes de el área de Brookside Drive quedarse en sus casas con las puertas cerradas bajo llave.

La policía dijo en su Twitter que el “incidente está en curso”, y confirmó que al menos cuatro personas han muerto.

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 août 2018