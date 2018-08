Secretos genéticos que salvan vidas en todo el mundo

Su código genético, independientemente del lugar donde viva o del nivel de desarrollo de su país, puede ser la clave para resolver problemas de salud importantes. De hecho, la utilización de la genómica médica en poblaciones indonesias, nepalesas, chilenas, malayas, tanzanas, argentinas, chinas, de Sri Lanka y colombianas es prueba de ello.

El libro titulado Genomic Medicine in Emerging Economies: Genomics for Every Nation (Medicina genómica en países emergentes: genómica para cada nación) quiere demostrar que esta ciencia médica no sólo ha transformado los sistemas de salud, sino que también ha mejorado la atención al paciente en estas sociedades.

Pedimos a Catalina López Correa, autora del libro, que nos contara brevemente cómo y por qué se concibió originalmente este libro. Aquí está su respuesta en video:

¿Qué es la medicina genómica? Al desvelar el misterio del genoma, los investigadores pueden estudiar enfermedades. La genómica les ayuda a entender mejor por qué algunas personas se enferman mientras que otras permanecen sanas la mayor parte de sus vidas. Los científicos también pueden desarrollar herramientas de diagnóstico, tratamientos y programas de prevención eficaces para enfermedades como las cardiovasculares o el cáncer. En la práctica médica, la genómica permite: mejorar el diagnóstico;

identificar la predisposición genética de una persona a una enfermedad;

desarrollar tratamientos basados en la información genética de cada individuo y, por lo tanto, avanzar en la medicina personalizada;

para conocer los efectos de nuestro estilo de vida y medio ambiente sobre nuestro genoma y nuestra salud.

