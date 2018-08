Ciberestafa en linea: evitar las trampas en las compras por internet

Año tras año crece la actividad en internet de los canadienses. Y así como crece la actividad, crece también la cantidad de fraudes que se llevan a cabo en línea. Este tipo de actividades resultan en pérdidas millonarias para los usuarios. La gran mayoría de las personas piensan que no están a riesgo pero la imaginación y la tecnología con la que se manejan los estafadores crece también a pasos agigantados. Los efectos en las personas, familias y empresas canadienses son desastrosos pues los embaucadores no tienen ningún miramiento a la hora de robar.

En Canadá, según datos públicos, las cifras que indican el uso neto de internet son enormes. En enero del 2017, 33 de los 36 millones de canadienses son usuarios de internet, lo que representa casi el 91% de la población del país. El comercio electrónico también es uno de los fenómenos más impactantes pues en 2016, el 77% de los canadienses buscaban productos o servicios en línea comparado al 60% en el 2015. En el 2015, un 17% había realizado compras vía teléfono móvil, y en el 2016 el porcentaje trepó al 25%. Y este crecimiento va acompañado de los fraudes en línea.

La práctica de la compra en internet se ha vuelto muy frecuente, pero llegada la hora de las fiestas de fin de año, y las consecutivas ofertas como por ejemplo el “Viernes Negro”, “El ciberlunes” y el “Boxingday”, la tasa de fraude aumenta exponencialmente.

Expertos en comercio, la Gendarmería Real de Canadá y otras instituciones alertan sobre estas prácticas y en RCI hacemos un recuento de los principales métodos utilizados para la estafa cibernética.

“Phishing” o pesca

Mensajes falsos conocidos como “phishing” andan deambulando la red de redes desde hace ya varios años y probablemente todos los internautas han recibido, de una manera u otra, una versión de esta popular trampa. Un estafador envía un mensaje e intenta que usted haga clic en un vínculo que lo lleva hasta un sitio falso donde realizar una transacción fraudulenta o bien, instalar un programa malicioso dentro de su computadora para luego infectar su equipo o robar información. Quizás resulte conocido pero las técnicas han evolucionado y los mensajes son súper personalizados lo que puede hacernos caer en la trampa. La situación puede ser la siguiente: usted está visitando un sitio conocido y prestigioso para comprar un regalo y al mismo tiempo, le llega un mensaje que reza “haga click aquí para atender el problema”. Es un posible caso de “phishing”. La versión más reciente de este tipo de actividad fraudulenta es el uso de las transferencias Interac por teléfono se ha vuelto de uso común en Canadá y en el mundo, y el “Phishing” también se ha viralizado dentro de esta práctica. Si le llega un giro “Interac” en su correo electrónico y no esperaba ningún dinero por esta vía de algún conocido, no haga clic en el vínculo y no abra la aplicación del banco, es muy probable que estén utilizando este medio para robar los datos de su cuenta bancaria.

El falso antivirus

Hay que tener mucho cuidado con las alertas que prometen acabar con un virus o un malware que en realidad no existe. Usted está persiguiendo un regalo que no encuentra por ningún lado. Finalmente lo ve y hace clic sobre la oferta pero aparece un mensaje que parpadea diciendo que su equipo tiene un virus… y que no hay nada de qué preocuparse, que sólo tiene que instalar un antivirus gratuito haciendo clic en esa pestaña. Atención… no descargar nada desde esos mensajes aunque las imágenes y los textos parezcan originales. Posible solución, si no lo tiene, instale un antivirus de confianza.

Falsa actualización.

En tiempo de fiestas, todos enviamos y recibimos por correo electrónico enlaces a chistes, mensajes e imágenes con deseos navideños, videos, fotos y vínculos en las redes sociales, entre otras tantas cosas. Ud. Hace clic en alguno de estos links y llega a una página donde le dice que su versión flash no está actualizada por lo que no puede ver el video que viene de recibir. Y justamente esa es la puerta de entrada hacia un malware que puede ser reenviado automáticamente a toda su lista de contactos, que probablemente cometan el mismo error que Ud. En estos últimos meses los populares “ransomware”, virus de extorsión que impide que entremos en nuestros archivos y nos pide un pago para recuperar el acceso, era instalado a partir de falsas actualizaciones de versiones populares de programas utilizados en cualquier computadora.

Estafa de catástrofes y eventos mundiales

Los acontecimientos naturales y los desastres en todo el mundo son uno de los temas preferidos de los estafadores. En este caso, trataran de aprovecharse y sacarle dinero apelando a las catástrofes recientes, sin preocuparse por lo triste del evento. No envíe dinero por estas causas a menos que compruebe que esta soportada por una entidad reconocida.

Descarga ilegal de programas pirateados

La descarga de programas pirateados es muy usual, especialmente para los tiempos festivos. Habitualmente estos programas son muy costosos y en internet aparecen ofertas irresistibles que en realidad son programas adulterados que seguramente instalarán algún tipo de virus o de programas fantasma para poder robar información de su computador. Desde ya, la descarga de programas “crackeados” es un delito, y muy probablemente, harán mucho daño a su ordenador. Compre siempre en sitios de confianza.

Virus que pasan inadvertidos

Existen casos de programas para ordenadores que no es necesario instalarlos para que infecten nuestro equipo. Siempre hay formas para que el Malware pueda ser redirigido a su computadora, simplemente luego de haber visitado una página Web. Trate de no frecuentar páginas desconocidas. Es difícil, pero es un método para mantener nuestro computador seguro. Hay que mantener siempre el navegador y el antivirus actualizado.

Exploración Wi-Fi

Hay que tener mucho cuidado con las redes inalámbricas públicas. Pueden robarle información importante de su teléfono inteligente. Hay que recordar que los dispositivos guardan indefectiblemente un registro de las conexiones y puede revelar la información de nuestras conexiones anteriores que podría ser usada en su contra.

Redes Wi-Fi gratuitas.

Hay algunas redes inalámbricas que pretenden ser auténticas y gratuitas y que pueden acceder a la información guardada como por ejemplo números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias mientras usted navega en internet. Trate de utilizar redes confiables.

Una combinación de las dos estafas anteriores

Redes gratuitas que se conectan automáticamente a su dispositivo y que mientras dura la conexión, y aunque Ud. crea no estar conectado, logran recopilar información sensible que puede ser usada en su contra.

Web insegura

Busque el símbolo de un candado en su navegador para comprobar que tiene una conexión segura. Algunas veces, intencionalmente o no, algunos dispositivos solicitan datos de su tarjeta de crédito así como los datos personales valiosos sin ofrecer una conexión segura.

El hombre del medio

Un ataque de MITN (por su sigla en inglés) puede vigilarle todo lo que usted está haciendo en su computadora, movimientos del ratón, programas utilizados entre otros. Procurar no instalar nada en su navegador es la mejor manera de asegurarse de que usted no tiene este tipo de “add’ins” instalados.

La llamada telefónica

No entable conversación con ninguna persona que llama de parte de una empresa de software, aunque parezca relevante, útil o personal. Si Ud. tiene un problema con algún elemento instalado en su computadora es usted quien llamara. De ninguna manera dar datos personales o de su computador personal pues de esa manera, pueden entrar en su intimidad y robarle información preciosa.

Fuentes: GRC, Kap, Agencias