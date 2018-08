Remoción de la estatua de un personaje histórico por su implicación en un episodio sombrío de la historia canadiense

La estatua del primer Primer Ministro de Canadá, John A. Macdonald, fue retirada el sábado de la entrada del Ayuntamiento de la ciudad de Victoria en Columbia Británica, en el oeste de Canadá.

Su remoción se produjo luego de que el consejo municipal decidiera la semana pasada en el que el papel que el Sr. Macdonald desempeñó contra las Primeras Naciones fue condenado por los consejeros y el público. La estatua fue llevada en un camión a un almacén, donde será guardada.

Many people watching this morning cheered as the statue was driven away. But others opposed to the removal sang the national anthem. #victoria pic.twitter.com/I2sp1Ntf9G

— Megan Thomas (@meganTcbc) 11 août 2018