Caza exitosa de ballena boreal en el Ártico canadiense

Esta semana, más de 20 cazadores inuit se embarcaron en la bahía de Forbisher en el Lejano Norte canadiense para la primera caza en varios años de una ballena boreal. En menos de 12 horas, los tramperos capturaron su primera presa.

Los cazadores, que habían recibido días antes una licencia federal de pesca para capturar uno de los mamíferos marinos más masivos del mundo, la ballena de una longitud de 14 metros fue localizada y cazada usando arpones. Luego fue llevada de vuelta al campamento, donde los cazadores trozaron al animal en piezas comestibles y en muktaaq, que consiste en la piel y la grasa. Mire el vídeo:

Caza tradicional inuit

La caza de ballenas ha sido por mucho tiempo una tradición en la cultura Inuit, que enfatiza la habilidad de vivir de la tierra.

“Es bueno, siempre es bueno mantener la caza tradicional” Matthew Amarualik, residente de Iqaluit en entrevista con CBC News

El carneo y el muktaaq de una ballena boreal pueden alimentar a cientos de personas no sólo en la comunidad, sino también en las comunidades cercanas.

Sin embargo, han pasado más de 100 años desde que los inuit de la capital de Nunavut capturaron una ballena boreal ya que la caza de la especie había estado prohibida durante décadas.

Como resultado, muchos Inuit modernos en Nunavut no habían tenido la oportunidad de cazar las grandes ballenas.

A medida que el número de ballenas boreales comenzó a repuntar a mediados de la década de 1990, los cazadores han ido teniendo su oportunidad poco a poco. Hoy en día, se necesita una licencia para cazarlas.

Según estimaciones recientes, podría haber más de 14.000 ballenas boreales en las aguas de Nunavut.

“Es parte de mi cultura la que he leído y visto en los libros. Es emocionante que los cazadores, los cazadores locales, tengan uno.” Gou Arnaquq, uno de los cazadores

Iqaluit y dos aldeas de Nunavut, Kugaaruk y Coral Harbour, fueron elegidos para participar en cacerías comunitarias de ballenas borealeseste año.

Este video fue filmado por un equipo de CBC Nunavut, el servicio de noticias en la lengua de los Inuit del Ártico canadiense el inuktitut. En las imágenes se ve a la reportera Madeleine Allakariallak entrevistando a uno de los cazadores. Se ven también imágenes de ballena boreal bajo las embarcaciones con las que fue llevada a la costa. Mire:

La autorización no es sinónimo de éxito

Obtener un permiso para cazar esta especie no quiere decir que una ballena boreal será capturada, a pesar de los meses de planificación que representan tales expediciones.

Pero los cazadores de Iqaluit creían que tenían buenas posibilidades de éxito, ya que en los últimos días se habían visto varias ballenas boreales en la zona.

La caza de este espécimen no fue necesariamente fácil

Durante la cacería en la bahía de Frobisher, el joven inuk de 23 años Brandon Oolayou de Iqaluit fue el primero en arponearla. Cuando la ballena seguía luchando después de otros cuatro arpones, Oolayou golpeó con su lanza pero la lanza se atascó.

Entonces la ballena contraatacó, golpeándolo en la pierna con su cola o aleta. Oolayou cayó por la borda en la bahía subártica. Después de subir de nuevo a su bote, se subió al siguiente bote para cambiarse la ropa mojada y fría. Sólo después de ponerse ropa seca, Oolayou sintió el dolor en su pierna.

Hoy, Brandon está contento de haber sobrevivido sin ninguna lesión al golpe que la ballena boreal de 14 metros le dio cuando resistía a la caza.

“Sólo recuerdo haber visto un rabillo negro en mi ojo. Me sorprende que aún esté aquí. Estoy caminando, me sorprende que no haya huesos rotos. Me golpeó con todo”. Brandon Oolayou

La ballena finalmente sucumbió a los cazadores y fue capturada en una isla a dos kilómetros de la ciudad. El día marcó la primera vez en siete años que una cabeza de proa había sido cosechada cerca de Iqaluit.

Hubo celebraciones en la ciudad, porque una cabeza de proa cosechada puede alimentar a cientos de personas.

Se está planificando una fiesta comunitaria una vez que la ballena regrese a Iqaluit. Parte de la carne y el muktaaq también serán enviados a otras comunidades.

Mientras tanto el trabajo continúa para extraer el muktuk, una delicia del norte que consiste en la piel fresca de la ballena.

El miércoles por la mañana, Koovian Flanagan bajó de un barco en Long Island, o Ukaliqtuliq en Inuktitut. La cazadora primeriza dijo seguir temblando de emoción.

“La adrenalina sigue pasando a través de mí en este momento.Estaba aterrorizada, feliz, asustada, emocionada.” Koovian Flanagan

Flanagan se sorprendió cuando ella y su hermana fueron seleccionadas para formar parte de un equipo porque no es una cazadora.

“Quería ser parte de esta experiencia. Ser elegida con mi hermana lo hizo todo mucho más especial. Tenemos 50 años y teníamos que cazar una ballena boreal juntas”. Koovian Flanagan

Flanagan fue la quinta persona en arponear la cabeza de proa en la cacería del martes, que fue la segunda para la comunidad en una década.

Campañas contra la caza de focas y ballenas son devastadoras para los inuit

La caza de focas y ballenas por parte de las Primeras Naciones de Canadá no son el objetivo del grupo de Tratamiento Ético de los Animales (People for the Ethical Treatment of Animals – PETA), pero sus vídeos son perjudiciales para las comunidades indígenas canadienses, según la abogada y diseñadora inuit Aaju Peter.

Las imágenes difundidas por PETA en los medios sociales recientemente, que muestran la matanza comercial de focas en la costa este de Canadá, alimentan los estereotipos negativos sobre la caza como una cacería de subsistencia, dice la ferviente activista y defensora quien también es diseñadora de ropa hecha con piel de foca y quien fue una de los protagonistas del documental Angry Inuk (Inuit encolerizado).

“Los hechos planteados por PETA son engañosos”

La publicación incluía un enlace a una petición en línea en la que se pedía al Primer Ministro Justin Trudeau que eliminara las subvenciones federales para la caza comercial de focas.

Los hechos planteados por PETA son engañosos, agrega Peter, y sólo perpetúan el mensaje anti-caza de los grupos de derechos de los animales.

“La matanza comercial de focas no tiene nada que ver con la caza de subsistencia de los inuits. El gobierno canadiense se esconde detrás de los indígenas en un intento deshonesto de justificar la matanza comercial, pero lo que está en juego no es lo mismo.” Ashley Byrne, portavoz de PETA

Por su parte, Aaju Peter cree que cuando PETA afirma que se está matando a cachorros de foca se crea una percepción errónea de lo que está pasando.

“No son bebés. Los seres humanos tienen bebés. Son cachorros de foca y tienen edad suficiente para ser cazados.” Aaju Peter, abogada y diseñadora de moda

Según ella, los esfuerzos de PETA para marginar a las focas perjudicaron a los cazadores de focas inuit que ya no pueden ganarse la vida.

Invita a los norteños a escribir al Primer Ministro canadiense y contarle su realidad.

“[PETA] dice que no hay mercado. Mataron al mercado”, dice. “Hicieron sus vidas muy, muy difíciles. »

Glenn Williams, asesor de políticas de vida silvestre de la organización inuit Nunavut Tunngavik Inc. dijo que la cabeza de proa fue vista el lunes por la noche desde una colina cerca del campamento de cazadores, ubicado a una hora en bote de Iqaluit.

“Ellos no tuvieron que mover el animal demasiado lejos de donde lo llevaron, al lugar donde el capitán seleccionó …. para varar a la ballena, y fue varada en marea alta anoche alrededor de las 9 de la noche”, dijo Williams a CBC News el martes.

“Trabajaron en ello durante la noche, durante la marea baja. La marea está subiendo ahora y probablemente terminen el trabajo hoy, de sacar al animal”.

Williams dijo que los cazadores probablemente regresarán a Iqaluit en los próximos días.

La noticia del éxito de la cacería se difundió rápidamente el lunes por la noche, no sólo en las calles de Iqaluit, sino también en sitios web de medios sociales como Twitter y Facebook.

La noticia incluso llegó a una fiesta comunitaria que se llevó a cabo el lunes por la noche para el gobernador general David Johnston, quien había aterrizado en Iqaluit más temprano en el día para comenzar su primera gira oficial por Nunavut.

Sin garantías

Arnaquq, cuyos primos y amigos están participando en la cacería, dijo que la gente está deseando darse un festín con una ballena de cabeza arqueada fresca.

“Creo que toda la ciudad va a estar muy emocionada, y la mayor parte de la ciudad estará allí”, dijo.

