Un estudio sugiere que las dietas bajas en carbohidratos están asociadas a una menor esperanza de vida

Montignac: básicamente es un sistema de alimentación en que se discriminan los alimentos según su índice Glucémico (IG) y no por su cantidad, distinguiendo alimentos con alto índice Glucémico (IG) (pan, patatas, pastas, etc.) y permitiendo los alimentos ricos en proteínas en principio sin límite de cantidad (carnes, pescado, derivados lácteos, etc.).