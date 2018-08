Uno de cada cuatro canadienses admite que no está sano

Las herramientas están al alcance de la mano aunque parece que no se les da el uso pertinente. Aplicaciones para los teléfonos inteligentes y tabletas, capacitación en el hogar, ciertos gimnasios con mensualidades accesibles y mucha información con respecto a alimentación adecuada y estilo de vida sano conforman una vasta lista para llevar una vida más saludable. Sin embargo, casi una cuarta parte, es decir el 24% de los consultados en una encuesta realizada a principios del 2018 con una muestra de 2.964 personas a lo largo de Canadá no creen gozar de buena salud física. Esta encuesta fue llevada a cabo por el Grupo Desjardins (una de las mayores asociaciones de cooperativas de ahorro y credito de América del norte) en el marco de un convenio firmado con la “Heart and Stroke Foundation” y la Sociedad Canadiense del Cáncer.

La base de una buena salud tiene como fundamento inicial una buena alimentación y la actividad física. Según los datos de esta encuesta, el porcentaje de quebequenses que creen que no están en condiciones físicas sanas es inferior al promedio canadiense que asciende al 17%. Más de un tercio de estos, es decir, el 34% de los consultados, no realizan una actividad física regular. Y del total de los que expresan que el nivel de actividad física es baja o regular, el 56% son mujeres.

” Nueve de cada diez canadienses tienen al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Este fondo apoya a los investigadores cuyo trabajo es más prometedor en prevención o promoción de la salud. “ Yves Savoie, Director Ejecutivo Nacional, Fundación del Corazón y el Accidente Cerebrovascular

Más de uno de cada 5 quebequenses que dicen tener una buena actividad física asegura que el problema es que los programas, equipos, inscripciones y cursos necesarios para estar en forma son muy onerosos y para poder mantenerse en forma, el sacrificio presupuestario es muy elevado.

El otro aspecto importante es justamente la alimentación. Sobre este tema, los expertos señalan que una buena estrategia para lograr una dieta sana es reducir el consumo de alimentos procesados, preparar y cocinar sus propios platos y limitar el tamaño de las porciones. Sin embargo, uno de cada cinco personas consultadas reconoció no comer alimentos frescos con regularidad. Otro dato interesante es que casi el 30% de los encuestados indicó que no vigila el tamaño de las porciones y el 23% dice que recurre a comer mucho como una forma de levantar el ánimo.

Un dato interesante es que al igual que con la actividad física, en el plano de la alimentación sana, los costos también hacen parte de la ecuación. En este sentido, el 44% de los encuestados dice tener que comprometer su presupuesto para lograr costear los buenos hábitos alimenticios.

