El tema de la inmigración será central en las próximas elecciones federales en Canadá

A medida que se acercan las próximas elecciones federales en Canadá, que tendrán lugar en 2019, ya se van perfilando los temas cruciales del debate y el posicionamiento electoral. Uno de esos temas será el de la 9inmigración , en el cual se enfrentan por un lado los liberales en el poder, bajo el liderazgo del primer ministro Justin Trudeau, y los conservadores, en cuyas filas se encuentran a menudo discursos anti-inmigrante y de exclusión, como el del hasta hace poco diputado conservador Maxime Bernier.

Recientemente, la conservadora Michelle Rempel, encargada del tema de la inmigración en las filas de la oposición oficial, presentó las políticas de su partido en la materia.

“Queremos asegurarnos que los ciudadanos canadienses sean los primeros en tener oportunidades de trabajo en nuestro país, como también evitar las distorsiones salariales y el abuso de los trabajadores”, decía la conservadora Michelle Rempel, quien añadió que los conservadores llevarán a cabo una gira por el país para escuchar la opinión de los canadienses.

Esto tiene todas las indicaciones de ser ya parte de una campaña electoral.

“Pensamos que esta reforma a los programas de inmigración es necesaria para permitir que aquellos que utilizan el sistema de asilo para entrar a Canadá por razones económicas, tengan un claro camino alternativo para ingresar a Canadá, centrado en principios como la integración y la autosuficiencia”, añadía Michelle Rempel, encargada del tema de la inmigración en las filas de la oposición conservadora en Ottawa.

Por su parte, el ministro federal de Inmigración, Ahmed Hussen, él mismo un inmigrante somalí, declaró que los conservadores no entienden el funcionamiento del actual sistema de inmigración, ni tampoco saben qué es lo que los canadienses quieren en la materia. Según Hussen, el plan de los conservadores se traducirá en largos períodos de espera, una enorme acumulación de demandas en el sistema y una moratoria en el programa de reunificación familiar.

“Hemos visto el plan de los conservadores en materia de inmigración. No encontré nada que me demuestre que ellos han cambiado de perspectiva”, decía el ministro federal de Inmigración, Ahmed Hussen.

Liberales y conservadores también se enfrentaron en torno a un reciente incidente en Quebec en el que una canadiense, que hace parte de un grupo antiinmigrante y separatista, confrontó al primer ministro Justin Trudeau, quien le respondió indicando que sus argumentos eran racistas.

La conservadora Rempel no se atrevió a defender a la mujer, pero dijo que ella no es la única voz crítica que el gobierno ha tratado de acallar.

“El debate sobre el tema se está polarizando enormemente. Hoy quiero decirle a Trudeau que hay que parar. Que deje de decirle a la gente que no es canadiense, que deje de lanzar calumnias, que reconozca que hay serias preocupaciones de parte de los canadienses, que reconozca que hay fallas serias en nuestro sistema y que tenemos que empezar a repararlas”, decía la crítica de la oposición en materia de inmigración, la conservadora Michelle Rempel.

Frente a esta postura de los conservadores, el ministro federal de Inmigración, Ahmed Hussen, defendió la reacción del primer ministro Justin Trudeau frente a las declaraciones racistas de la canadiense en cuestión.

“Yo he vivido en carne propia el racismo en distintos incidentes. Cuando eso ocurrió, me habría gustado que alguien actúe como el primer ministro Trudeau, quien levantó su voz para confrontar ese racismo. Porque cuando alguien en autoridad actúa de esta manera, esto hace sentir a todos los canadienses que ellos pertenecen a este país, que no están siendo rechazados, que no están siendo hostigados por un miembro conocido de un grupo neonazi”, decía el ministro federal de Inmigración, Ahmed Hussen, defendiendo las declaraciones del primer ministro Trudeau de confrontar a una voz antiinmigrante en Quebec.

Estas escaramuzas entre liberales y conservadores muestran que el tema de la inmigración será central en las próximas elecciones federales.