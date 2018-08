Trump anuncia posible fin del TLCAN; negociaciones con México dan fruto, sólo queda hacer trato con Canadá

Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo el lunes que reemplazaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se espera que las conversaciones con Canadá comiencen de “muy pronto” para llegar a un acuerdo final para el viernes, dijo un alto funcionario de comercio de Estados Unidos a la agencia Reuters.

En el Salón Oval, el presidente estadounidense dijo el lunes que planea terminar el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al anunciar un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y México que describió como “uno de los mayores acuerdos comerciales jamás realizados. Terminaré el trato existente y entraré en éste”.

El presidente también dijo que “veremos” si Canadá todavía puede formar parte del pacto comercial, dejando abierta la posibilidad de acuerdos separados.

Desde su escritorio del despacho, puso al presidente mexicano Enrique Peña Nieto en su altavoz mientras la prensa miraba. El presidente mexicano, hablando a través de un traductor, felicitó a los negociadores de ambas partes y expresó su esperanza de que Estados Unidos y Canadá lleguen a un acuerdo. Trump a su vez, dijo que quería deshacerse del nombre “TLCAN” porque tiene malas connotaciones. Dijo que en su lugar planeaba llamar al acuerdo el “Acuerdo Comercial México-Estados Unidos”.

Peña Nieto por su parte dijo lo siguiente durante esa conversación en la que en todo momento incluyó a Canadá:

Por su parte, funcionarios en Canadá expresaron optimismo sobre un acuerdo.

El acuerdo entre Estados Unidos y México requeriría que el 75 por ciento del contenido de los automóviles se haga en Estados Unidos y México, en comparación con el nivel actual de 62.5 por ciento, y requeriría que entre el 40 y el 45 por ciento del contenido de los automóviles lo hagan trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares estadounidenses por hora, dijo un segundo funcionario.

El presidente Donald Trump dijo que hablaría con el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau pronto. Un alto funcionario de comercio de Estados Unidos dijo que hay esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo final de tres naciones para el viernes.

Trudeau habló con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto el domingo y compartió su compromiso de llegar a una conclusión exitosa del TLCAN “para los tres partidos”, dijo el lunes la oficina del primer ministro. Peña Nieto dijo en Twitter que había instado a Canadá a volver a las conversaciones con el objetivo de concluir un acuerdo de tres naciones “esta semana”.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, habló el domingo con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y ambos coincidieron en la naturaleza trilateral del acuerdo del TLCAN, dijo el lunes la oficina del primer ministro en medio de noticias de que Estados Unidos y México han llegado a un acuerdo comercial.

“Los líderes discutieron la negociación en curso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y compartieron su compromiso de alcanzar una conclusión exitosa de este acuerdo para las tres partes”, dijo la oficina del primer ministro en una declaración.

La periodista de CBC/Radio-Canada, Rosemary Barton, recuerda en Twitter que a pesar de la declaración de Trump con respecto al fin del acuerdo, una notificación debe ser hecha al Congreso estadounidense 90 días antes de que una anulación pueda entrar en vigencia.

Trump: says he will terminate the existing deal and then go into this deal. We will start negotiating with Canada. “They want a deal very badly” #hw

— Rosemary Barton (@RosieBarton) August 27, 2018